خلع بازوبند کاپیتانی تراشتگن در بارسلونا

باشگاه بارسلونا رسماً اعلام کرد مارک‌آندره تراشتگن به‌طور موقت از کاپیتانی تیم کنار گذاشته شده و رونالد آرائوخو تا اطلاع ثانوی این مسئولیت را برعهده خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، تصمیم بارسا پس از آن گرفته شد که تراشتگن حاضر نشد فرم رضایت پزشکی مربوط به مصدومیتش را امضا کند. این فرم به باشگاه امکان می‌داد برای ثبت خریدهای جدید از سهم قابل توجهی از دستمزد او استفاده کند.

دروازه‌بان آلمانی اخیراً تحت عمل جراحی کمر قرار گرفته و مدعی شده سه ماه دور از میادین خواهد بود اما این زمان‌بندی بدون هماهنگی با باشگاه اعلام شد. بارسلونا قصد داشت غیبت او را چهار تا پنج ماه عنوان کند تا بتواند ۸۰ درصد دستمزدش را آزاد کند اما مخالفت تراشتگن و قطع ارتباط او باعث شد لالیگا گزارش باشگاه را نپذیرد.

باشگاه در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که پس از آغاز روند انضباطی، با توافق کادر فنی و مدیریت ورزشی، وظایف کاپیتان اول موقتاً به آرائوخو واگذار می‌شود.

بارسلونا در حالی آماده دیدار جام خوان گامپر برابر کوموی ایتالیا به هدایت سسک فابرگاس می‌شود که این کشمکش همچنان ادامه دارد. این تیم فصل جدید لالیگا را ۱۶ اوت و در زمین مایورکا آغاز خواهد کرد.

