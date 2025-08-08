خشم ستاره برزیلی از تصمیم رئال درباره شماره ۹

به گزارش ایلنا، اندریک ۱۹ ساله که پس از مصدومیت به تیم برگشته، امیدوار بود شماره ۹ را به‌عنوان نمادی از آغاز دورانش در فوتبال اروپا به تن کند، اما رئال این شماره را به گونزالو گارسیا، محصول آکادمی باشگاه، داد. رادیو مارکا گزارش داد این تصمیم باعث عصبانیت اندریک در رختکن شده است.

گارسیا با درخشش در جام باشگاه‌های جهان خود را به ترکیب اصلی تحمیل کرده، در حالیکه اندریک هنوز فرصتی برای اثبات توانایی‌هایش زیر نظر ژابی آلونسو پیدا نکرده است. او اکنون باید با رقبایی چون کیلیان امباپه برای جایگاهش رقابت کند.

اندریک در تابستان پیشنهادهای قرضی، از جمله از رئال سوسیه‌داد، را رد کرد و انتظار می‌رود اواسط سپتامبر به میادین بازگردد.

با این حال، بدون شماره محبوبش و در خط حمله شلوغ رئال، برای اثبات شایستگی‌اش تحت فشار قرار دارد. اگر تا زمستان فرصت بازی کافی به دست نیاورد، احتمال انتقال قرضی او در ژانویه وجود خواهد داشت.

