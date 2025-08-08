سون هیونگمین: هنوز به سطح کارلوس ولا نرسیدهام
سون هیونگمین، ستاره کرهای، با انتقالی رکوردشکن به لسآنجلسافسی پیوست و در نخستین اظهارنظر خود، از کارلوس ولا اسطوره این باشگاه تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، سون هیونگمین که با قراردادی ۲۶.۵ میلیون دلاری از تاتنهام به لسآنجلسافسی پیوسته، گفت هنوز خود را در سطح کارلوس ولا نمیداند و میخواهد در این تیم میراثی ماندگار بر جای بگذارد.
او اظهار داشت:«صادقانه بگویم، هنوز به سطح کارلوس نرسیدهام. او فوقالعاده است و کاری که برای این باشگاه انجام داد، او را به یک افسانه واقعی تبدیل کرده است. امیدوارم وقتی دورانم در اینجا تمام شد، بهعنوان کسی شناخته شوم که تمام توانش را برای تیم گذاشت.»
ولا در ۱۸۹ بازی برای لس آنجلس افسی، ۹۳ گل و ۵۹ پاس گل به نام خود ثبت کرد و همراه این تیم دو عنوان ساپورتِرز شیلد، یک قهرمانی امالاس و جایزه بهترین بازیکن سال ۲۰۱۹ را کسب کرد.
قرارداد سون تا سال ۲۰۲۷ معتبر است و امکان تمدید آن تا ۲۰۲۹ وجود دارد. این انتقال رکورد نقلوانتقالات MLS را شکست و جای رکورد ۲۲ میلیون دلاری امانوئل لاته لاث را گرفت.