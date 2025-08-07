محمد جواد کیا به استقلال خوزستان پیوست

به گزارش ایلنا، محمد جواد کیا، دروازه‌بان ۲۴ ساله و آینده‌دار فوتبال ایران، با نظر مستقیم کادرفنی به تیم فوتبال استقلال خوزستان پیوست. این دروازه‌بان که سابقه حضور در تیم‌های چون استقلال تهران، آلومینیوم اراک، شهر خودرو و هوادار تهران را در کارنامه دارد، با عملکرد مثبت خود در فصول گذشته توجه تیم‌های مختلف لیگ برتر را به خود جلب کرده بود.

کیا در فصل گذشته در ۱۱ مسابقه به میدان رفت و موفق شد ۳ بار دروازه خود را بسته نگه دارد. او پیش از این در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا نیز عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و با ثبت کلین‌شیت در برابر الهلال عربستان، به عنوان جوان‌ترین دروازه‌بان آن رقابت‌ها نام خود را مطرح کرد.

او همچنین سابقه دعوت به تیم‌های ملی جوانان و امید را نیز در پرونده حرفه‌ای‌اش دارد و حالا با حضور در استقلال خوزستان، امیدوار است با درخشش در چارچوب دروازه این تیم، گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت خود بردارد و حتی در آینده به جمع گزینه‌های تیم ملی بزرگسالان نیز اضافه شود.

