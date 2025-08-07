تساوی فولاد و خیبر در دیداری دوستانه
نبرد دوستانه دو تیم فوتبال فولاد خوزستان و خیبر خرمآباد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال فولاد خوزستان که به دلیل لغو دیدارهای دوستانهاش زودتر از زمان مقرر به کشور بازگشت، امشب در ورزشگاه دستگردی تهران و طی یک بازی تدارکاتی به مصاف خیبر رفت که این دیدار نزدیک و فیزیکی با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
در این مسابقه که دو تیم با ترکیبهای اصلی و حضور بازیکنان جدید به مصاف هم رفتهاند، در نیمه نخست به تساوی بدون گل رسیدند. اما در نیمه دوم دو گل به ثمر رسید که سهم هر تیم یک گل بود.
ابتدا این خیبر بود که در دقیقه 68 به گل نخست بازی دست یافت. پس از ارسال حاجیآقایی و پاس حمیدرضا ضرونی، توپ به طاها طباطبایی رسید که این بازیکن موفق شد با باز کردن دروازه فولاد، تیمش را پیش بیندازد.
در دقیقه 83 فولاد به گل مساوی رسید. روی یک توپ ارسالی، دفع ناقص مدافعان خیبر، توپ را در پشت محوطه جریمه در اختیار سینا مریدی قرار داد که شوت سرکش این بازیکن به گوشه دروازه، منجر به گل تساوی شاگردان گلمحمدی شد
این گل با اعتراض بازیکنان خیبر همراه بود و آنها اعتقاد داشتند که پیش از گل، بازیکنان فولاد مرتکب خطا شدهاند. اعتراض پورحمیدی به داور وسط و صحبتهای مدافعان خیبر با کمک داور بازی نیز بینتیجه بود.
این مسابقه در شرایطی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که فولاد در ادامه یک بازی تدارکاتی دیگر را برابر صنعت نفت آبادان برگزار خواهد کرد و در هفته اول لیگ نیز به مصاف چادرملو خواهد رفت. خیبر نیز در هفته نخست و در خرم آباد پذیرای مس رفسنجان خواهد بود.