ریکاردو آلوز به سپاهان پیوست/ ستاره تراکتور طلایی‌پوش شد
با اعلام رسمی سپاهان ریکاردو آلوز به سپاهان پیوست.

به گزارش ایلنا،  ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی ظهر امروز پس از توافق با تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان، با قراردادی به مدت دو فصل، به سپاهان پیوست.

 آلوز با حضور در دفتر باشگاه سپاهان قرارداد خود را با این باشگاه به مدت دو فصل امضا کرد و به این تیم پیوست.

 این بازیکن سابقه بازی در رده‌های سنی تیم ملی پرتغال را در کارنامه دارد؛ آلوز در ۳ فصل گذشته، ۲ بار عنوان بهترین گل‌ساز لیگ برتر ایران را به دست آورده است.

قرارداد ریکاردو الوز با سپاهان در شرایطی رسمی شده که تراکتور علاقه شدیدی با این بازیکن داشت و معتقد بود که ریکاردو با سپاهان قرارداد دارد. حالا باید منتظر واکنش باشگاه تراکتور باشیم.

