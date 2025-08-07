سحرخیزان استقلالی شد؛ بمب تابستانی امشب در تهران!

به گزارش ایلنا، پس از فراز و نشیب‌های فراوان و کش و قوس‌های فراوان در بازار نقل و انتقالات تابستانی، سعید سحرخیزان، مهاجم خوش‌تکنیک و گلزن فوتبال ایران که فصل گذشته را با درخشش در لیگ برتر روسیه و تیم اورنبورگ سپری کرد، با باشگاه استقلال به توافق نهایی دست یافت. این بازیکن ۲۲ ساله که در فصل گذشته توانست با به ثمر رساندن ۷ گل در لیگ برتر و یک گل در جام حذفی روسیه، عنوان بهترین گلزن تیمش را از آن خود کند، مورد توجه جدی چند باشگاه بزرگ ایران از جمله پرسپولیس و سپاهان نیز قرار داشت، اما در نهایت استقلال توانست گوی سبقت را از رقبا برباید و این مهاجم آینده‌دار را به خدمت بگیرد.

توافق نهایی میان مدیران استقلال و باشگاه اورنبورگ حاصل شده و مراحل نهایی برای امضای تفاهم‌نامه در حال انجام است. این توافق به حدی جدی است که پرواز مسکو به تهران برای سحرخیزان نیز انجام شده و او امشب وارد پایتخت خواهد شد. پس از رسیدن به تهران و استراحتی کوتاه، سحرخیزان با مدیران باشگاه استقلال جلسه خواهد داشت تا پس از توافقات نهایی، قرارداد رسمی خود را به امضا برساند و به عنوان یکی از خرید‌های مهم و استراتژیک آبی‌پوشان در این فصل نقل و انتقالات معرفی گردد.

سحرخیزان پیش از این نیز یک فصل حضور موفق در لیگ ایران و تیم گل‌گهر سیرجان را تجربه کرده بود که در آن فصل توانست ۱۰ گل به ثمر برساند. این مهاجم که سابقه دعوت چندباره به تیم ملی فوتبال ایران را نیز در کارنامه دارد، در شرایطی تصمیم به جدایی از اورنبورگ گرفت که دو بازی در فصل جدید لیگ برتر و جام حذفی روسیه را برای این تیم انجام داده بود و مدیران باشگاه روسی نیز تمایل به ادامه همکاری با او داشتند. اما پرداخت مبلغ رضایت‌نامه از سوی باشگاه استقلال، مسیر بازگشت سحرخیزان به ایران و پیوستن به جمع آبی‌ها را هموار کرد

علی نظری‌جویباری، مدیرعامل باشگاه استقلال، دقایقی پیش این خبر را تایید کرد و گفت: "سحرخیزان امشب برای امضای قرارداد با تیم ما به تهران می‌آید و ما موفق شدیم رضایت‌نامه این بازیکن را دریافت کنیم." وی افزود: "سحرخیزان از ابتدای فصل نقل و انتقالات یکی از گزینه‌های اصلی ما بود و خوشحالیم که توانستیم این مهره کلیدی را جذب کنیم. پیش‌بینی می‌شود قرارداد طرفین نهایتاً تا فردا به امضا برسد."

