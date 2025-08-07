خبرگزاری کار ایران
دستبرد جنجالی سپاهان از تراکتور در آستانه رونمایی (عکس)

پس از هفته‌ها شایعه و گمانه‌زنی، حالا به نظر می‌رسد انتقال ریکاردو آلوز از تراکتور به سپاهان به مراحل نهایی رسیده و توافق طرفین انجام شده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه سپاهان اصفهان که وعده یک خرید بزرگ و سرنوشت‌ساز را به هوادارانش داده بود، حالا با انتشار پوستر رمزآلودی از انتقالی مهم خبر داده که با توجه به نشانه‌ها، بعید به نظر می‌رسد منظور از آن کسی جز ریکاردو آلوز، هافبک پرتغالی تراکتور باشد.

در این تصویر گرافیکی، فردی با کلاه ایمنی و توپ در دست دیده می‌شود و کپشن انگلیسی "ENGINEER IS LOADING" به وضوح به لقب رایج آلوز در فوتبال ایران اشاره دارد.

ماجرای انتقال آلوز به سپاهان از همان روزهای ابتدایی نقل‌وانتقالات نقل محافل فوتبالی بود، با این حال مقاومت شدید محمدرضا زنوزی، مالک تراکتور، مانعی بزرگ در مسیر این انتقال به شمار می‌رفت. حالا اما به نظر می‌رسد سپاهان با استفاده از بند فسخ و توافق با این بازیکن، موفق شده مسیر جذب او را هموار کند.

ریکاردو آلوز که طی دو فصل گذشته یکی از مهم‌ترین بازیکنان تراکتور و لیگ برتر بوده، حالا در آستانه پیوستن به تیم محرم نویدکیا قرار دارد و در صورت رسمی شدن این انتقال، می‌تواند خط میانی سپاهان را متحول کند.

باید منتظر باشیم در ساعات آینده تصویری رسمی از امضای قرارداد این انتقال پرسر و صدا منتشر شود. 

