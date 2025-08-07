آخرین وضعیت محرومیت بیرانوند؛ فدراسیون منتظر هفته اول لیگ

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، امروز (پنجشنبه) در حاشیه برگزاری مجمع هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی در تبریز، در خصوص آخرین وضعیت محرومیت علیرضا بیرانوند از همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان توضیحاتی ارائه داد.

تاج در پاسخ به سوالی درباره محرومیت بیرانوند به دلیل شکایت باشگاه پرسپولیس از این بازیکن، گفت: «در حال حاضر علیرضا بیرانوند از همراهی تیم ملی محروم است. اما قوانینی برای بخشش وجود دارد که طبق آن، بازیکن باید نیمی از دوران محرومیت خود را سپری کند. ما منتظر خواهیم ماند تا آخرین لحظه و هفته اول لیگ را ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد و بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»

وی همچنین در ادامه درباره شکایت باشگاه‌های تراکتور و پرسپولیس از رأی پرونده فسخ قرارداد غیرقانونی علیرضا بیرانوند به دادگاه عالی ورزش (CAS)، توضیح داد: «طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، امکان مراجعه به دادگاه عالی ورزش (CAS) برای هر پرونده‌ای وجود دارد و این موضوع از نظر قانونی قابل پیگیری است.»

این اظهارات نشان می‌دهد که وضعیت علیرضا بیرانوند برای همراهی تیم ملی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تصمیم نهایی به رویدادهای پیش رو، به ویژه در هفته اول لیگ برتر، بستگی خواهد داشت.

