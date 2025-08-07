خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین وضعیت محرومیت بیرانوند؛ فدراسیون منتظر هفته اول لیگ

آخرین وضعیت محرومیت بیرانوند؛ فدراسیون منتظر هفته اول لیگ
کد خبر : 1671102
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به لزوم طی شدن نیمی از دوران محرومیت بیرانوند برای بخشش، اعلام کرد که فدراسیون تا هفته اول لیگ منتظر اتفاقات خواهد ماند.

به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، امروز (پنجشنبه) در حاشیه برگزاری مجمع هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی در تبریز، در خصوص آخرین وضعیت محرومیت علیرضا بیرانوند از همراهی تیم ملی فوتبال کشورمان توضیحاتی ارائه داد.

تاج در پاسخ به سوالی درباره محرومیت بیرانوند به دلیل شکایت باشگاه پرسپولیس از این بازیکن، گفت: «در حال حاضر علیرضا بیرانوند از همراهی تیم ملی محروم است. اما قوانینی برای بخشش وجود دارد که طبق آن، بازیکن باید نیمی از دوران محرومیت خود را سپری کند. ما منتظر خواهیم ماند تا آخرین لحظه و هفته اول لیگ را ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد و بر اساس آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»

وی همچنین در ادامه درباره شکایت باشگاه‌های تراکتور و پرسپولیس از رأی پرونده فسخ قرارداد غیرقانونی علیرضا بیرانوند به دادگاه عالی ورزش (CAS)، توضیح داد: «طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، امکان مراجعه به دادگاه عالی ورزش (CAS) برای هر پرونده‌ای وجود دارد و این موضوع از نظر قانونی قابل پیگیری است.»

این اظهارات نشان می‌دهد که وضعیت علیرضا بیرانوند برای همراهی تیم ملی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تصمیم نهایی به رویدادهای پیش رو، به ویژه در هفته اول لیگ برتر، بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور