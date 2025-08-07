هافبک سابق آرسنال در یکقدمی استقلال
صلاحالدین اولاد مهند، بازیکن جوان و مراکشیالاصل فوتبال اروپا، بهزودی به ایران سفر خواهد کرد تا پس از توافق نهایی با استقلال، شاگرد ریکاردو ساپینتو شود.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال در ادامه فعالیتهای خود در نقلوانتقالات تابستانی، مذاکرات مثبتی با صلاحالدین اولاد مهند، هافبک ۲۱ ساله هلندی و سابق آرسنال داشته و حالا در آستانه جذب این بازیکن قرار دارد.
اولاد مهند که فوتبالش را در آکادمی فاینورد آغاز کرد، در سال ۲۰۲۰ به آرسنال پیوست و در تیمهای پایه این باشگاه مطرح انگلیسی عملکرد قابلقبولی داشت. او با وجود تجربه کوتاه در ترکیب بزرگسالان، فرصت بازی در لیگ برتر را پیدا نکرد اما بهعنوان یک استعداد مطرح در پست هافبک میانی، در فصل گذشته بهصورت قرضی برای دن بوس در لیگ هلند بازی کرد و در ۱۹ مسابقه موفق به زدن ۳ گل شد.
این هافبک چپپا که تجربه حضور در تیمهای پایه ملی هلند را نیز در کارنامه دارد، در پایان فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ قراردادش با آرسنال را فسخ کرد و حالا بازیکن آزاد محسوب میشود. همین مسئله باعث شد استقلال برای جذب او وارد مذاکره شود تا بدون پرداخت هزینه رضایتنامه، او را به خدمت بگیرد.
ریکاردو ساپینتو که برای فصل جدید به دنبال افزایش توان فنی تیمش در میانه میدان است، نظر مثبتی به جذب اولاد مهند دارد و گفته میشود شخصاً روند مذاکرات را پیگیری کرده است.
در صورتی که توافق نهایی میان طرفین انجام شود، اولاد مهند بهزودی وارد تهران خواهد شد تا ضمن حضور در تستهای پزشکی، قرارداد رسمی خود را امضا کند و رسماً به جمع آبیپوشان پایتخت بپیوندد.
این انتقال در صورت نهاییشدن، میتواند یکی از خریدهای مهم و متفاوت استقلال در پنجره تابستانی باشد؛ جذب یک هافبک اروپایی با سابقه حضور در باشگاههای بزرگ و پتانسیل بالای رشد.