آدان در میان استقبال گرم ساپینتو/ تونل وحشت استقلالیها برای گلر مادریدی
آنتونیو آدان، دروازهبان نامآشنای اسپانیایی، دیروز اولین حضور خود در تمرینات را با استقبال گرم همتیمیها و عبور از "تونل وحشت" تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، بالاخره انتظارها به پایان رسید و آنتونیو آدان، دروازهبان کهنهکار و ۳۸ ساله اسپانیایی، دیروز (چهارشنبه) اولین حضور رسمی خود در تمرینات تیم فوتبال استقلال را تجربه کرد. این دروازهبان پرافتخار که در کارنامه خود سابقه پوشیدن پیراهن تیمهای بزرگی چون رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و باشگاه پرتغالی اسپورتینگ لیسبون را دارد، پس از ورود به تهران و انجام مراحل اداری، با شور و هیجان خاصی به جمع همتیمیهای جدیدش پیوست.
استقبال از ستاره جدید استقلال، از همان ابتدا گرم و صمیمانه بود. مطابق یک سنت رایج در فوتبال، بازیکنان استقلال با تشکیل "تونل وحشت"، ورود آدان به جمع خود را جشن گرفتند. در این آیین دوستانه، آدان با شوخی و خنده از سوی همتیمیهایش مورد استقبال قرار گرفت و ضربات دوستانه و محکم بازیکنان، خوشآمدگویی به سبک استقلالی را نشان میداد.
نکته جالب توجه در اولین روز حضور آدان، دیدار و خوش و بش ویژه او با ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال بود. ساپینتو که به نظر میرسید از پیوستن آدان به تیمش بسیار خوشحال است، با شور و انرژی بالایی در تمرین حاضر شد و با گلر جدید تیم به گرمی به صحبت پرداخت.
آنچه این برخورد را خاصتر میکرد، سابقه مشترک هر دوی آنها در باشگاه اسپورتینگ لیسبون بود؛ جایی که هم آدان و هم ساپینتو در مقطعی از دوران بازی خود برای این تیم پرتغالی به میدان رفته بودند. این خاطره مشترک، باعث شد تا یخ اولیه در اولین برخورد آب شده و فضایی از صمیمیت و راحتی میان سرمربی و تازهوارد تیم شکل بگیرد.