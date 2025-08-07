ناکامی لخ پوزنان در لیگ قهرمانان؛ درخشش بیثمر علی قلیزاده
در چارچوب دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا، تیم لخ پوزنان لهستان با وجود حضور ملیپوش ایرانی خود، علی قلیزاده، در ترکیب اصلی، در خانه مغلوب ستاره سرخ بلگراد شد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا، تیم لخ پوزنان در حالی مقابل ستاره سرخ بلگراد، یک شکست خانگی را تجربه کرد که علی قلی زاده، ملی پوش ایرانی خود را در ترکیب ثابت داشت.
بعد از آنکه ستاره سرخ در دقیقه 9 پیش افتاده، بازیکنان تیم لهستانی در دقیقه 34 حساب کار را به تساوی کشاندند و حتی لحظاتی بعد میتوانست از حریف پیش بیفتند اما بدشانسی قلی زاده و همتیمیهایش این فرصت را از آنها گرفت.
در دقیقه 39 روی توپ ارسالی به درون محوطه جریمه تیم ستاره سرخ و دفع ناقص مدافعان این تیم، توپ در بیرون محوطه جریمه به علی قلی زاده رسید و این بازیکن بدون مکث و با شوت پای چپ قصد گلزنی داشت اما واکنش به موقع ماتئوس دروازه بان حریف، توپ ستاره ایرانی را به کرنر فرستاد.
بازی در نهایت با باخت 3-1 لخ پوزنان همراه شد تا هواداران این تیم همچنان حسرت شوت قلی زاده را بخورند که به باورنکردنی ترین شکل ممکن مهار شد. شوتی که اگر گل میشد، مسیر مسابقه را تغییر میداد.
دیدار برگشت دو تیم، سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.