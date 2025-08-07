بوکس ایران عزادار شد؛ درگذشت جاسم دلاوری، قهرمان سابق آسیا
جاسم دلاوری، بوکسور پرافتخار سنگین وزن کشورمان و قهرمان سابق آسیا، صبح امروز (پنجشنبه) پس از تحمل یک دوره بیماری سخت، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، جاسم دلاوری که متولد سال ۱۳۶۵ در شهرستان جویبار استان مازندران بود و در وزن ۹۱+ کیلوگرم رقابت میکرد، از چهرههای شاخص بوکس ایران در دهه ۸۰ شمسی به شمار میرفت.
این ورزشکار ارزشمند در دوران فعالیت حرفهای خود، موفق به کسب افتخارات متعددی از جمله مدال نقره در مسابقات جوانان آسیا (۲۰۰۵)، مدال برنز بازیهای آسیایی دوحه (۲۰۰۶) و مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا (۲۰۰۷) شد. دلاوری همچنین عنوان قهرمانی آسیا را نیز در کارنامه دارد.
پس از پایان دوران قهرمانی، جاسم دلاوری مدتی نیز به عنوان مربی در تیم ملی بوکس ایران فعالیت داشت.
خبرگزاری ایلنا، ضمن عرض تسلیت به خانواده داغدار این قهرمان، جامعه ورزشی و تمامی علاقهمندان به بوکس، برای وی از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت دارد.