هاشمیان و ساپینتو خیلی زود به هم رسیدند

در حالی که هنوز نزدیک به دو هفته به شروع بالاترین سطح رقابت‌های فوتبال ایران باقی مانده است، مدیران عامل و سرمربیان تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال برای دربی امیدها به هم رسیدند.

به گزارش ایلنا، رقابت‌های فوتبال پایه تهران که از ابتدای این هفته آغاز شد، پرسپولیس در نخستین هفته مسابقات میزبان دربی امیدها بود که امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۷ در ورزشگاه اختصاصی آکادمی فوتبال پرسپولیس برگزار شد.

این بازی چهره‌های بزرگی از دو باشگاه را به ورزشگاه کشاند. از پرسپولیس، بالاترین سطح مدیران یعنی رضا درویش و حدادی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره و‌ همچنین وحید هاشمیان و دستیارانش برای تماشای بازی حضور پیدا کردند. علی نظری جویباری مدیرعامل استقلال نیز برای این بازی در ورزشگاه پرسپولیس حضور داشت و او را ساپینتو، علیرضا اسدی، مدیر آکادمی استقلال و خسرو حیدری همراهی می‌کردند.

محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه، رضا شاهرودی و ادموند بزیک، مدیر و معاون آکادمی فوتبال پرسپولیس، میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال تهران، مصطفی لشگری سخنگوی باشگاه، محمد خدابنده‌لو، مرتضی کرمانی‌مقدم، مرتضی فنونی‌زاده، محمد عمری، امیررضا رفیعی، پایان رافت و جمشید شاه‌محمدی، از دیگر تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.

