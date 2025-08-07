به گزارش ایلنا، آنتونیو آدان، دروازه‌بان تازه‌وارد و ۳۸ ساله استقلال، دیروز نخستین تمرین خود را با این تیم برگزار کرد تا به‌طور رسمی کارش را زیر نظر ریکاردو ساپینتو آغاز کرده باشد.

آدان که سابقه بازی در تیم‌هایی مانند رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و اسپورتینگ لیسبون را در کارنامه دارد، پس از امضای قرارداد و حضور در تهران، امروز وارد فاز تمرینی با آبی‌پوشان شد.

در ابتدای تمرین، هم‌تیمی‌هایش با اجرای مراسم سنتی «تونل وحشت» به استقبالش رفتند؛ جایی که بازیکنان در قالب یک شوخی مرسوم، با ضربات ملایم و دوستانه از ورود دروازه‌بان جدید استقبال کردند.

ریکاردو ساپینتو نیز برخورد گرمی با آدان داشت. این دو پیش‌تر در اسپورتینگ لیسبون همکار بوده‌اند و همین سابقه مشترک، فضای راحت‌تری را در اولین دیدار رسمی‌شان ایجاد کرده است.

با جدایی سیدحسین حسینی، استقلال بیش از همیشه به یک سنگربان باتجربه نیاز داشت و حالا باشگاه امیدوار است آدان بتواند نقش کلیدی در ساختار تدافعی تیم ایفا کند و با تجربه بین‌المللی‌اش، ثبات و اطمینان را به دروازه تیم بازگرداند.

دروازه‌بان اسپانیایی که مدتی را به دلیل مصدومیت از میادین دور بود، حالا با انگیزه‌ای تازه وارد لیگ برتر ایران شده و امیدوار است در استقلال فصل موفقی را پشت سر بگذارد.

