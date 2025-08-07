مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا: حذف تیم قلی زاده و فنرباغچه

به گزارش ایلنا، امشب شش مسابقه از دور رفت مرحله سوم ‌انتخابی لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد تا دور رفت این مرحله با انجام ‌‌10 مسابقه به پایان برسد. ‌

بعد از دور برگشت از بیست تیم حاضر در مرحله سوم، 10 تیم راهی ‌مرحله فینال می‌شوند و در آن مرحله به چهار تیم از قبل حاضر در ‌این مرحله دیدار خواهند کرد تا در نهایت هفت برنده رقابتهای ‌انتخابی به مرحله اصلی لیگ قهرمانان راه پیدا کنند. ‌

امشب شاهد چند دیدار مهم بودیم که بدون شک مهمترین و ‌جذاب‌ترین آنها دیدار فاینورد و فنرباغچه بود. فنرباغچه با هدایت ژوزه ‌مورینیو بی‌تاب است به طلسم چندین و چند ساله پایان داده و به ‌مرحله گروهی لیگ قهرمانان برسد. آقای خاص هم خیلی دوست دارد ‌به لیگ قهرمانان برگردد و نشان بدهد توان این را دارد که با هر تیمی ‌خودش را در سطح اول فوتبال اروپا نشان بدهد. ‌

اما اوضاع برای مورینیو در هلند و خانه فاینورد خوب پیش نرفت. ‌فاینورد در شروع بازی با استفاده از جو ورزشگاه خودش را به تیم ‌آقای خاص تحمیل کرد و کوئنتین تیمبر در دقیقه 19 برای فاینورد ‌گلزنی کرد. تیم مورینیو در چند دقیقه پایانی نیمه اول تلاشهای خوبی ‌برای زدن گل تساوی داشت اما بازی در این نیمه 1-0 به سود فاینورد ‌به پایان رسید. ‌

فنرباغچه نیمه دوم را بهتر از حریف آغاز کرد ولی فاینورد دوباره موفق ‌شد بر بازی سوار شود. در دقیقه 86 مورینیو کنار زمین از شادی ‌منفجر شد چرا که امرابط گل تساوی را به ثمر رساند. این برای ژوزه ‌نتیجه خوبی بود تا او و تیمش به بازی برگشت در استانبول دل ‌ببندند ولی در دقیقه 90+1 انیس حاج موسی، وینگر الجزایری، با ضربه ‌سری دقیق تیر آخر را بر امیدهای مورینیو زد تا بازی با پیروزی 2-1 ‌فاینورد تمام شود. ‌

در دیگر بازی‌های امشب غیرت آلماتی از قزاقستان در خانه اسلووان ‌براتیسلوا را 1-0 شکست داد. درحالیکه براتیسلوا از دقیقه 65 ده نفره ‌شده بود ساتاپائف در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی برای غیرت ‌قزاقستان گلزنی کرد تا یکی از جنجالی‌ترین بازی‌های این مرحله از نظر ‌داوری را شاهد باشیم. ‌

دیدار مهم دیگر امشب در اتریش بین سالزبورگ و کلوب بروژ بلژیک ‌برگزار شد. بروژ در خانه حریف تیم برتر میدان بود و با تکگل فرمانت ‌در دقیقه 75 به پیروزی رسید. ‌

لودوگرتس بلغارستان در خانه مقابل فرانس وارش مجارستان به ‌تساوی بدون گل رسید. لخ پوزنان در شبی که علی قلی‌زاده را در ‌ترکیب اصلی خود داشت در خانه به مصاف ستاره سرخ رفت. تیم لهستانی شاهد هت‌تریک کرونیچ برای ستاره سرخ بود و در نهایت ‌بازی را در خانه خودش 3-1 به صربها واگذار کرد. ‌

دیگر بازی مهم امشب در شهر نیس بین تیم این شهر و بنفیکا برگزار ‌شد. بنفیکا در طول مسابقه یک سر و گردن بهتر از نیس ظاهر شد و ‌با دو گلی که در نیمه دوم توسط ایوانوویچ و فلورنتینو لوئیس به ثمر ‌رساند 2-0 پیروز شد. ‌

