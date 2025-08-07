خط و نشان استون ویلا برای رقبا با شکست رم

به گزارش ایلنا، استون‌ویلا که فصل آینده در لیگ قهرمانان ‌به میدان می‌رود امروز برای حریفان اروپایی و همچنین حریفان فصل ‌آینده در لیگ برتر خط و نشان کشید. شاگردان اونای امری در یک ‌بازی دوستانه، رمِ گاسپرینی را 4-0 در هم کوبیدند و نشان دادند کاملا ‌آماده و بسیار خطرناک هستند. ‌

این دومین بازی دوستانه مهم استون‌ویلا در طول تابستان بود. آنها ‌تابستان را با چند بازی نه چندان سنگین شروع کردند و تنها یک بازی ‌مقابل تیمی قدرتمند داشتند و مقابل فرانکفورت به تساوی رضایت ‌دادند. ولی آنها امروز یک سر و گردن بهتر از جالوروسی بودند و با ‌شایستگی به پیروزی رسیدند. ‌

رم با هدایت گاسپرینی امروز برای اولین بار شکست خورد. سرمربی ‌کهنه‌کار که از آتالانتا آمده در تابستان سه بازی اولش را با پیروزی ‌مقابل کایزرزلاترن، کن و لانس به پایان برده بود. تیم گاسپرینی در ‌این سه بازی دوستانه حتی یک گل هم نخورد و شش گل به ثمر ‌رساند. ‌

ولی خوش‌بینی هواداران رم به تیم گاسپرینی امروز دود شد و به هوا ‌رفت. استون‌ویلا توپ را به رم واگذار کرده بود ولی تیم گاسپرینی به ‌جز پاس‌های بی‌هدف کار دیگری انجام نمی‌داد. شاگردان اونای امری ‌در طول مسابقه هشت موقعیت ایجاد کردند و تنها چهار شوت در ‌چارچوب داشتند، چهار شوت در چارچوب و چهار گل. ‌

بوئندیا در دقیقه 15 گلزنی را برای ویلا آغاز کرد و رمزی دو دقیقه بعد ‌نتیجه را 20 کرد. در دقایق پایانی نیمه اول اولی واتکینز که شایعات ‌زیادی درباره جدایی‌اش وجود دارد گل سوم را زد و در آخرین دقایق ‌نیمه دوم هم مالن به گل رسید تا تیم امری 4-0 پیروز شود. ‌

ویلا در روزهای آینده دو بازی دوستانه دیگر مقابل مارسی و ویارئال ‌داشته و روز 16 آگوست در هفته اول لیگ برتر به مصاف نیوکسل ‌می‌رود. رم اما پیش از شروع سری آ تنها یک دیدار تدارکاتی مقابل ‌اورتون داشته و در هفته اول سری آ با بولونیا دیدار خواهد کرد. ‌

انتهای پیام/