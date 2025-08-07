به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال پس از مذاکره فشرده، در آستانه نهایی کردن انتقال داکنز نازون، مهاجم ۳۱ ساله اهل هائیتی، قرار گرفته است. این بازیکن که فصل گذشته با ۸ گل و ۴ پاس گل، نقش کلیدی در موفقیت تیم کایسری‌اسپور ترکیه ایفا کرد، با سابقه بازی در لیگ‌های معتبر اروپایی مانند فرانسه، انگلیس، بلژیک و بلغارستان، به عنوان گزینه‌ای باکیفیت و باتجربه مدنظر ریکاردو ساپینتو برای تقویت خط حمله استقلال قرار گرفته است.

شایعات پیرامون پیوستن نازون به جمع آبی‌پوشان پایتخت، پس از غیبت او در تمرینات و دیدارهای دوستانه اخیر کایسری‌اسپور قوت گرفت و رسانه‌های ترکیه‌ای نیز از نهایی شدن این انتقال خبر داده بودند. هرچند حضور مجدد این بازیکن در تمرینات تیم ترکیه‌ای در روزهای گذشته، تردیدهایی را درباره سرانجام این انتقال ایجاد کرده بود، اما خبرهای جدید حاکی از آن است که نازون امروز (پنجشنبه) راهی تهران خواهد شد تا مراحل پایانی عقد قرارداد رسمی خود با استقلال را طی کند.

گفته می‌شود توافقات لازم میان دو باشگاه صورت گرفته و پس از پرداخت مبلغ رضایت‌نامه، این مهاجم گلزن به لیگ ایران ملحق خواهد شد. قرارداد داکنز نازون با استقلال دو ساله خواهد بود و طبق گزارش‌های دریافتی، او پس از صدور ویزای خانوادگی، به همراه همسر و فرزند خود به تهران خواهد آمد. با پیوستن این مهاجم، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های کادرفنی استقلال برای فصل جدید مرتفع خواهد شد.

