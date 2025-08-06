هشدار قاطع استقلال به فتحاللهزاده و واعظآشتیانی
باشگاه استقلال با انتشار بیانیهای شدیدالحن، ضمن گلایه از اظهارات "ناپسند و نسنجیده" برخی مدیران سابق از جمله علی فتحاللهزاده و امیررضا واعظآشتیانی، هشدار داد که در صورت ادامه تخریبها، سکوت نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال با صدور اطلاعیه رسمی به اظهارات اخیر دو مدیر سابق خود، علی فتح الله زاده و امیر رضا واعظ آشتیانی که انتقاداتی را علیه مدیریت باشگاه مطرح کرده بودند، واکنش نشان داد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
"باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، همواره در مسیر حفظ آرامش و پرهیز از تنشهای غیرسازنده، رویکردی مبتنی بر خویشتنداری و اخلاقمداری را در پیش گرفته است. در همین راستا، علیرغم برخی اظهارنظرهای ناپسند و نسنجیده از سوی برخی افراد، از جمله آقایان علی فتحاللهزاده و امیررضا واعظآشتیانی، تا کنون هیچگونه واکنش رسانهای از سوی مدیریت باشگاه صورت نگرفته است.
با این حال، به اطلاع عموم میرساند که سکوت باشگاه استقلال همیشگی نخواهد بود. اگر اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و هدفمند در مسیر تخریب و ایجاد تشویش در فضای باشگاه استمرار یابد، بیتردید پاسخ لازم و درخور، مبتنی بر اسناد و مدارک موجود، ارائه خواهد شد.
افکار عمومی به خوبی به یاد دارند که بسیاری از چالشهای کنونی باشگاه استقلال، ریشه در سوءمدیریتهای گذشته دارد؛ مشکلاتی که میراثدار آن، مجموعه مدیریتی امروز است. طبیعی است که در صورت ادامهی چنین رفتارهایی، باشگاه استقلال حق خود میداند که با رجوع به مستندات موجود، قضاوت را به افکار عمومی واگذار کند تا حقیقت بر همگان آشکار گردد.
متأسفانه یکی از معضلات ریشهدار باشگاه استقلال در دو دهه اخیر، اختلافات عمیق میان پیشکسوتان و مدیران ادوار مختلف بوده است؛ اختلافاتی که محصول مستقیم عملکرد برخی مدیران پیشین به شمار میآید. در شرایطی که انتظار میرود چهرههای تأثیرگذار باشگاه در مسیر وحدت و حمایت از استقلال گام بردارند، متأسفانه شاهد آن هستیم که در بسیاری از رسانهها، برنامههای ورزشی و فضای مجازی، برخی از همین افراد بهجای پشتیبانی، بیوقفه علیه مدیریت فعلی موضعگیری میکنند.
این رویه نهتنها کمکی به حل مشکلات باشگاه نمیکند، بلکه با تفرقهافکنی و دامن زدن به فضای بیاعتمادی، هواداران عزیز را نیز دچار چنددستگی کرده است؛ تا جایی که گاه شاهد بروز رفتارهایی دور از شأن هواداران وفادار استقلال در ورزشگاهها و فضای مجازی هستیم. بیتردید، وقتی پیشکسوتان و مدیران سابق به جای همدلی، تخریب و هجمه را در پیش میگیرند، برخی هواداران نیز به تأسی از آنان، رفتاری مشابه از خود بروز میدهند.
باشگاه استقلال بر این باور است که امروز، بیش از هر زمان دیگری، به همبستگی، همدلی و حمایت نیاز دارد. از تمامی پیشکسوتان، مدیران و هواداران فهیم و وفادار استقلال دعوت میکنیم که با کنار گذاشتن اختلافات گذشته، در مسیر بازسازی شکوه و عظمت این باشگاه بزرگ، همصدا و همدل حرکت کنند.
اگر دلسوز این باشگاه هستید، به آن یاری رسانید؛ و اگر یاری نمیکنید، دستکم در مسیر آسیب زدن به آن گام برندارید."