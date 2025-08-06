آقایی: می توانستیم استقلال را شکست بدهیم
عباس آقایی میگوید وحید هاشمیان ارتباط خوبی با آکادمی دارد.
به گزارش ایلنا، تیمهای امید پرسپولیس و استقلال امروز در چارچوب هفته اول رقابتهای لیگ امیدها برابر یکدیگر قرار گرفتند؛ دیداری که با تساوی بدون گل به پایان رسید. عباس آقایی، سرمربی امید پرسپولیس، در پایان این مسابقه اظهار داشت: بازی سختی بود. هفته اول است و هنوز تیمها شکل اصلی خودشان را پیدا نکردهاند. ضمن اینکه ما تغییرات زیادی نسبت به فصل گذشته داشتیم. از سال گذشته فقط یک بازیکن در ارنج اصلی داشتیم. در واقع در کل نفرات، یک بازیکن از سال گذشته داشتیم و این کار را سخت میکند.
او ادامه داد: به زمان نیاز داریم تا به هماهنگی بیشتر برسیم. اشکال داشتیم اما تلاش بچهها خیلی خوب بود. به هر حال هفته اول بود و شرایط بازی طوری پیش رفت که ما موقعیت داشتیم میتوانستیم به گل برسیم اما در نیمه دوم هم آنها موقعیت داشتند. باز هم ما روی ضدحمله به موقعیت رسیدیم اما متاسفانه از موقعیتها استفاده نکردیم.
آقایی درباره حضور رضا درویش و وحید هاشمیان در استادیوم گفت: خیلی از آقای هاشمیان تشکر میکنم، چون در این دو سال که در آکادمی کار میکنم اولین سرمربی ای هستند که تشریف آوردند ک از نزدیک بازی را تماشا کردند. از ایشان متشکریم و انشالله استمرار داشته باشد و بیایند و بچهها را ببینند. بازیکنان باکیفیتی داریم و قطعا هفته به هفته بهتر خواهیم شد.
او در پایان در پاسخ به اینکه آیا با وحید هاشمیان در ارتباط است، گفت: با شخص من صحبتی نکردهاند اما با آکادمی ارتباط خوبی دارند. انشالله بتوانیم بازیکن به ایم بزرگسال بدهیم.