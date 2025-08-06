خبرگزاری کار ایران
ستاره سوئیسی به میلان پیوست
آردون یاشاری، هافبک سوئیسی بروژ، دقایقی قبل قراردادی پنچ ساله با روسونری امضا کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه میلان اعلام کرد که آردون یاشاری، بازیکن تیم کلوب بروژ، به‌صورت دائمی به این تیم پیوسته است. این هافبک سوئیسی قراردادی با روسونری تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۰ امضا کرده است.  

آردون که در ۳۰ جولای ۲۰۰۲ در سوئیس متولد شد، مسیر فوتبالی خود را با لوزرن آغاز کرد و در جولای ۲۰۲۰ اولین بازی خود را برای تیم اصلی این باشگاه انجام داد. او در مدت حضورش در لوزرن ۱۰۲ بازی انجام داد و ۹ گل به ثمر رساند. در تابستان ۲۰۲۴، او به کلوب بروژ پیوست و در آنجا طی ۵۲ بازی، ۴ گل زد و جام حذفی بلژیک را فتح کرد.  

یاشاری تاکنون ۴ بازی ملی برای تیم ملی سوئیس انجام داده و اولین بازی خود را در سپتامبر ۲۰۲۲ انجام داد. آردون یاشاری پیراهن شماره ۳۰ را بر تن خواهد کرد. رقم این انتقال 33 میلیون یورو اعلام شده است.

