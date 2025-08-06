ایوان فرگوسن:
از کین، سوارز و لواندوفسکی الگو میگیرم
ایوان فرگوسن، مهاجم جدید رم از هری کین، رابرت لواندوفسکی و لوییس سوارز الهام میگیرد تا در سریآ احیا شود.
به گزارش ایلنا، ایوان فرگوسن مهاجم جوان ایرلندی که اخیراً بهصورت قرضی از برایتون به رم پیوسته، اعلام کرد تلاش میکند از ویژگیهای بهترین مهاجمان دنیا همچون هری کین، روبرت لواندوفسکی و لوییس سوارز یاد بگیرد تا بتواند در فوتبال ایتالیا دوباره خودش را مطرح کند.
این مهاجم ۲۰ ساله که با بند خرید ۳۸ میلیون یورویی (۳۲ میلیون پوندی) به تیم ایتالیایی ملحق شده، برای فصل اولش در رم هدفگذاری کرده که حداقل ۲۰ گل به ثمر برساند.
فرگوسن در فصل ۲۰۲۳ با درخشش در ترکیب برایتون، یکی از امیدهای آینده لیگ برتر انگلیس معرفی شد و ارزش او به حدود ۱۰۰ میلیون پوند رسید. با این حال، مصدومیتها و یک دوره ناامیدکننده در وستهم باعث شد جایگاهش در برایتون را از دست بدهد. حالا او امیدوار است با هدایت جان پیهرو گاسپرینی در رم، بار دیگر مسیر پیشرفت را پیدا کند.
او در نخستین بازیاش با پیراهن رم، نوید این بازگشت را داد؛ جایی که موفق شد در پیروزی ۹-۰ مقابل تیم سریدی یونیپومتزیا، چهار گل بزند که شامل هتتریک ۲۴ دقیقهای در نیمه اول و یک پاس گل نیز میشد.
فرگوسن در گفتوگو با روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» درباره هدفگذاریاش برای فصل آینده گفت:«معمولاً به عدد خاصی فکر نمیکنم، اما قطعاً میخواهم در هر بازی گل بزنم، هرچند میدانم آسان نیست. بیست گل؟ امیدوارم...»
او در ادامه درباره الگوهای فوتبالیاش گفت: «سعی میکنم از بهترینها یاد بگیرم؛ کین، سوارز، زلاتان و لواندوفسکی.»