مدیران خودرو
سرمربی جدید تیم فوتبال زنان پرسپولیس معرفی شد

سرمربی جدید تیم فوتبال زنان پرسپولیس معرفی شد
با صعود به لیگ برتر، باشگاه پرسپولیس مریم آزمون، مربی باتجربه و شناخته شده فوتبال زنان ایران و سرمربی سابق تیم ملی، را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال زنان خود انتخاب و معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس، مریم آزمون را به عنوان سرمربی تیم فوتبال زنان این باشگاه منصوب کرده است. این تصمیم در آستانه نخستین حضور تیم زنان پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال زنان اتخاذ شده است؛ حضوری که پس از قهرمانی  این تیم در فصل گذشته لیگ دسته یک کشور به دست آمد.

مریم آزمون، از چهره‌های باتجربه در حوزه فوتبال زنان ایران محسوب می‌شود. سوابق او شامل هدایت و سرمربیگری تیم‌های ملی فوتبال زنان ایران در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان است. اوهمچنین در مقطعی هدایت تیم ملی فوتبال زنان کویت را همبر عهده داشته است.

باشگاه پرسپولیس همچنین از تلاش‌های شادی رضایی، سرمربی پیشین تیم فوتبال زنان پرسپولیس، که نقش بسزایی در ارتقاء و موفقیت‌های اخیر این تیم داشت، قدردانی و تشکر ویژه به عمل آورد.

