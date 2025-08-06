کاپیتان اسبق تراکتور مربی آرکا شد

به گزارش ایلنا، مرتضی اسدی که سابقه کاپیتانی تراکتور را در کارنامه دارد و با پایان دوران بازی و حضور در عرصه مربیگری‌، کار را در تیم‌های آلومینیوم و پارس جنوبی به عنوان دستیار استارت زده بود، اکنون در چالش جدید خود به عنوان سرمربی تیم دسته دومی آرکا در فصل جدید به دنبال صعود با این تیم خواهد بود.

اسدی که سابقه حضور در تیم ملی ایران را نیز در کارنامه دارد، دو عنوان نائب قهرمانی در لیگ با تراکتور و یک قهرمانی حذفی نیز با سرخ‌ها در کارنامه دوران بازی‌اش ثبت کرده و اکنون در دوران مربیگری چشم به موفقیت با این تیم دارد و باید دید قادر خواهد بود در مسیر صعود و اتفاقی جدید و ویژه قرار گیرد یا خیر.

اسدی که با توجه به دوران درخشان حضورش در تراکتور در محبوبیت بالایی بین تبریزی‌ها و هواداران این تیم برخوردار است،

از نکات جالب دوران فوتبالی مرتضی اسدی می‌توان به دانش‌آموزی‌اش زیر نظر یحیی گل‌محمدی اشاره کرد؛ جایی که او در ادامه به عنوان هم‌تیمی سرمربی پرافتخار کنونی لیگ برتر، در صبای قم کار را دنبال کرد و بعد از آن نیز تجربه این را داشت که یحیی‌ مربی‌اش شود. باید اکنون دید اسدی در دوران مربیگری چه شرایطی را دنبال خواهد کرد و آیا قادر خواهد بود به جمع مربیان نخبه سطح اول فوتبال ایران راه یابد یا خیر.

