جنجال ۱۵ میلیون پوندی بر سر سفر مسی به هند

به گزارش ایلنا، قرار بود تیم ملی آرژانتین به همراه لیونل مسی در سال ۲۰۲۵ به ایالت کرالا در هند سفر کرده و دو دیدار دوستانه در فیفادی‌ ماه‌های اکتبر و نوامبر برگزار کند، اما حالا مدیرعامل شرکت مسئول این قرارداد از زیرپا گذاشته شدن مفاد توافق توسط فدراسیون آرژانتین خبر داده است.

آنتو آگوستین، مدیرعامل شرکت برگزارکننده، در گفتگو با رسانه Manorama Online اعلام کرد:«ما در ماه ژوئن مبلغی معادل ۱۳۰ کرور روپیه (حدود ۱۵ میلیون دلار) به فدراسیون فوتبال آرژانتین پرداخت کردیم. آن‌ها دریافت مبلغ را تأیید کردند و بابت صبوری ما تشکر کردند. اما حالا می‌گویند چطور است بازی‌ها به سپتامبر ۲۰۲۶ موکول شود؟ این برای ما قابل قبول نیست.»

او افزود:«جام جهانی در ژوئن آغاز می‌شود و ما مطمئن نیستیم که آرژانتین باز هم قهرمان جهان خواهد بود. قرار ما این بود که قهرمانان جام جهانی ۲۰۲۲ همین امسال به کرالا بیایند.»

وزیر ورزش ایالت کرالا، وی. عبدورحیمان، نیز با انتقاد از پیشنهاد جدید فدراسیون آرژانتین گفت:«اگر با آمدن در اکتبر موافقت کرده بودند، باید به همان برنامه پایبند بمانند. سال آینده، سال انتخابات است و پیشنهاد آن‌ها برای بازی در ماه مارس قابل قبول نیست.»

با وجود به‌هم‌خوردن سفر به کرالا، انتظار می‌رود لیونل مسی در ماه دسامبر امسال برای بازدید از چند شهر دیگر هند از جمله کلکته، احمدآباد، بمبئی و دهلی نو راهی این کشور شود.

