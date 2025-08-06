به گزارش ایلنا، فیل فودن با وجود افت محسوس در فصل گذشته، مصمم است که در فصل جدید دوباره به سطحی برسد که جایزه بهترین بازیکن فصل را از آن خود کرده بود.

این هافبک ۲۵ ساله انگلیسی که تاکنون ۶ قهرمانی لیگ برتر را با منچسترسیتی تجربه کرده، سال ۲۰۲۴ به‌عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد اما در فصل گذشته، هم از نظر دقایق بازی و هم آمار تأثیرگذاری در خط حمله دچار افت محسوسی شد.

پس از جدایی کوین دی‌بروینه به مقصد ناپولی، بسیاری انتظار دارند فودن نقش کلیدی‌تری در ترکیب گواردیولا پیدا کند و جانشین ستاره بلژیکی شود. اما خود فودن در مصاحبه‌ای با رسانه باشگاه گفت:«نمی‌دانم مربی این فصل دقیقاً چه نقشی برایم در نظر دارد. من می‌توانم در پست‌های مختلف بازی کنم اما همه می‌دانند که پست اصلی‌ام همان فضاهای میانی و درون خط میانی است. ببینیم چه می‌شود.»

او در ادامه افزود:«من اینجا نیستم تا جایگزین دی‌بروینه باشم. همه ما می‌دانیم او چقدر فوق‌العاده بود و چه کارهایی برای باشگاه انجام داد. هدف من این است که بهترینِ خودم باشم و به سطحی برگردم که جایزه بهترین بازیکن فصل را گرفتم. تنها راهش تمرین و تمرین بیشتر است و من دقیقاً همین کار را می‌کنم.»

فودن برای بازگشت به سطح قبلی، نیاز به بهبود چشمگیر عملکردش دارد. او فصل گذشته تنها ۲۰ مشارکت گل در تمامی رقابت‌ها داشت، در حالی که این عدد در فصل قبل از آن ۴۰ بود.

