به گزارش ایلنا، ریو فردیناند، اسطوره باشگاه منچستریونایتد، از میسون مانت حمایت کرده و معتقد است این هافبک انگلیسی پس از پشت‌سر گذاشتن فصل سختی، می‌تواند در ترکیب تیم روبن آموریم همچون یک خرید جدید ظاهر شود.

مانت که در تابستان ۲۰۲۳ با قراردادی ۶۰ میلیون پوندی از چلسی به منچستر پیوست، فصل گذشته را به‌دلیل مصدومیت‌های پیاپی تقریباً از دست داد و تنها در ۱۱ بازی از ابتدا در تمام رقابت‌ها به میدان رفت. حالا اما به آمادگی کامل برگشته و در تور پیش‌فصل تیم در آمریکا عملکرد خوبی داشته است.

فردیناند در گفت‌وگو با تاک اسپورت درباره او گفت:«در شیکاگو او را دیدم و یکی از اولین سوال‌هایی که ازش پرسیدم این بود که "حالت چطوره؟" چون واقعاً از نظر بازی کردن به‌خاطر مصدومیت‌ها انگار که از او دزدی شده. خیلی ناراحت‌کننده بود که این‌طور شد. اینکه در یک باشگاه جدید باشی و مصدوم، اونم طوری که دیده نشوی، خیلی افسرده‌کننده است. واقعاً می‌تواند آدم را از درون تهی کند. مطمئنم لحظات تاریکی را پشت سر گذاشته. ولی حالا که برگشته، می‌تواند مثل یک خرید جدید باشد.»

او در ادامه افزود: «برای من اصلاً تعجب‌آور نیست. چون هر وقت که در دوران فوتبالش آماده بوده، بازی کرده. مخصوصاً در چلسی، همیشه مربیان بهش اعتماد داشتند، حتی وقتی لیگ قهرمانان اروپا را بردند، او یکی از مهم‌ترین مهره‌ها بود. کیفیت دارد، اخلاق کاری عالی دارد، توان فیزیکی و قابلیت‌های لازم را دارد تا به یک بازیکن واقعاً سطح بالا تبدیل شود. فقط امیدوارم فرصت بازی کردن و نشان دادن خودش را به‌دست بیاورد.»

مانت امیدوار است در فصل ۲۶-۲۰۲۵ بتواند بدون مصدومیت بدرخشد و بالاخره تأثیر واقعی‌اش را در ترکیب یونایتد نشان دهد. شاگردان روبن آموریم در نخستین بازی فصل جدید، ۱۷ آگوست در الدترافورد میزبان آرسنال خواهند بود.

