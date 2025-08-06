خبرگزاری کار ایران
آنتونیو آدان وارد تهران شد؛ مذاکره نهایی با استقلال طی ساعات آینده

دروازه‌بان مدنظر استقلال، دقایقی پیش وارد تهران شد و قرار است طی ساعات آینده برای نهایی کردن قرارداد با مدیرعامل این باشگاه دیدار کند.

به گزارش ایلنا، آنتونیو آدان، دروازه‌بان باتجربه اسپانیایی که طی روزهای گذشته به عنوان گزینه اصلی دروازه‌بانی استقلال مطرح شده بود، ساعاتی پیش وارد تهران شد.

او قرار است طی جلسه‌ای با مدیرعامل استقلال، آخرین مراحل مذاکرات را پشت‌سر گذاشته و قرارداد رسمی خود را با این باشگاه امضا کند. حضور آدان در تهران می‌تواند گام نهایی در انتقال این دروازه‌بان به جمع آبی‌پوشان پایتخت باشد.

آدان سابقه بازی در تیم‌هایی چون رئال مادرید را در کارنامه دارد و در صورت توافق نهایی، یکی از مهم‌ترین نقل‌وانتقالات تابستانی لیگ برتر ایران رقم خواهد خورد.

