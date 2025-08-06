پرسپولیس شایعه مصدومیت مجدد اورونوف را تکذیب کرد

به گزارش ایلنا، غیبت اوستون اورونوف در دیدار با آلومینیوم در حالی بود که این بازیکن در بازیهای دوستانه پیش فصل پرسپولیس حضور پررنگی نداشته تا این موضوع نگرانی زیادی را نزد هواداران پرسپولیس به وجود بیاورد چرا که احتمال دارد او در شروع فصل و به خصوص دیدار حساس با سپاهان و فولاد غایب باشد.

با این حال و در شرایطی که اورونوف امکان همراهی پرسپولیس در دیدار دوستانه را نداشت، تیم رسانه ای باشگاه در خبری عجیب مدعی شده که اورونوف مصدوم نبوده و در حال طی دوره بازتوانی است تا به ترکیب پرسپولیس برگردد.

در اطلاعیه کوتاه پرسپولیس آمده است: در پی انتشار برخی اخبار درباره مصدومیت جدید اوستون اورونوف، باشگاه پرسپولیس اعلام می‌کند که این اخبار صحت ندارد. این بازیکن طی هفته‌های اخیر، زیر نظر کادرفنی، کادر پزشکی و بدنسازی، مشغول بازتوانی و تمرینات اختصاصی جهت آماده‌سازی برای فصل جدید بوده است.

پرسپولیس همچنین در مورد اورونوف نوشت: اوستون اورونوف در تمرینات تیم، با انگیزه بالا و تلاش مثال‌زدنی حضور یافته و مراقبت‌های ویژه‌ای در برنامه آماده‌سازی وی لحاظ شده است.

نکته جالب اشاره به مواردی نظیر کار زیر نظر کادر پزشکی، انجام فعالیت بازتوانی و مراقبتهای ویژه است که به وضوح این ادعای باشگاه را زیر سوال می برد.

