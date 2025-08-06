رویای بزرگ ستاره یونایتد: توپ طلا!

به گزارش ایلنا، آماد دیالو، وینگر ۲۳ ساله منچستریونایتد که در فصل گذشته یکی از معدود نقاط روشن تیم بحران‌زده یونایتد بود، به‌تازگی در اینستاگرام خود مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به تور پیش‌فصل این تیم در آمریکا را منتشر کرد.

نکته جالب در انتهای این پست، عکسی با کمک هوش مصنوعی بود که او را در حال در دست داشتن جایزه توپ طلا نشان می‌داد؛ جایزه‌ای که هر سال به بهترین بازیکن فوتبال جهان اهدا می‌شود.

دیالو اگرچه در فهرست نامزدهای توپ طلای ۲۰۲۵ حضور ندارد، اما امید دارد در فصل پیش‌رو زیر نظر روبن آموریم نقش مهم‌تری در خط حمله یونایتد ایفا کند و تیم را از ناکامی‌های فصل گذشته نجات دهد.

دیالو در فصل اخیر ۱۱ گل و ۸ پاس گل در تمامی رقابت‌ها ثبت کرد و یکی از معدود بازیکنانی بود که در اوج بحران تیم، عملکردی قابل دفاع ارائه داد.

در کنار درخشش دیالو، یونایتد برای تقویت خط حمله‌اش، ماتئوس کنیا و برایان امبومو را به خدمت گرفته و همچنان در تلاش است تا بنجامین ششکو را نیز از لایپزیش جذب کند.

جالب اینکه سال‌ها پیش، جیووانی گالی، استعدادیاب مشهور ایتالیایی که نقش مهمی در انتقال دیالو به آکادمی آتالانتا داشت، گفته بود:«آماد بازیکنی منحصربه‌فرد است، اما باید از لحاظ فیزیکی قوی‌تر شود. در عین حال، نباید سرعتش را که ویژگی خاص اوست از دست بدهد. در مجموع، او همه فاکتورهای لازم برای تبدیل‌شدن به یکی از نامزدهای توپ طلا در پنج سال آینده را دارد.»

منچستریونایتد و دیالو پس از پایان تور آمریکای خود، در آخرین بازی تدارکاتی به مصاف فیورنتینا خواهند رفت. سپس، در تاریخ ۱۷ آگوست، در اولین بازی لیگ برتر، دیداری حساس مقابل آرسنال در پیش دارند.

