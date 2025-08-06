خبرگزاری کار ایران
اجرای برنامه ریکاوری پرسپولیس در سالن وزنه

تیم فوتبال پرسپولیس با توجه به بازی دوستانه روز گذشته خود مقابل آلومینیوم اراک، برنامه امروز را به ریکاوری اختصاص داد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران با توجه به بازی دوستانه‌ای که روز سه‌شنبه برگزار کردند، برنامه امروز (چهارشنبه) خود را به ریکاوری اختصاص دادند.

بازیکنان در دو گروه و در دو زمان جداگانه ۴۵ دقیقه‌ای ریکاوری را زیر نظر کادر فنی و در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی انجام دادند و پس از آن برای استخر و دیگر برنامه‌های ریکاوری راهی هتل المپیک شدند تا با از بین بردن خستگی، آماده تمرینات بعدی شوند که با یک بازی تدارکاتی دیگر در هفته آینده همراه خواهد بود.

