خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاوت بزرگ گواردیولا و کونته از نگاه دی‌بروینه

تفاوت بزرگ گواردیولا و کونته از نگاه دی‌بروینه
کد خبر : 1670791
لینک کوتاه کپی شد.

کوین دی‌بروینه، ستاره جدید ناپولی، در نخستین مصاحبه‌اش پس از ترک منچسترسیتی، به تفاوت‌های فنی میان پپ گواردیولا و آنتونیو کونته پرداخت و به توصیف خود به‌عنوان «پادشاه سری‌آ» واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، کوین دی بروینه که در تابستان امسال پس از پایان قراردادش با منچسترسیتی به‌عنوان بازیکن آزاد به ناپولی پیوست، حالا نخستین تجربیاتش را در ایتالیا پشت سر گذاشته و در سه دیدار دوستانه برای تیم آنتونیو کونته به میدان رفته است. 

این هافبک ۳۴ ساله که ۸ فصل زیر نظر پپ گواردیولا بازی کرد و افتخارات متعددی از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ را به‌دست آورد، در گفت‌وگویی با کوریره دلو اسپورت از تفاوت‌های میان سرمربی سابق خود و کونته سخن گفت.

او درباره تفاوت سبک کاری این دو مربی عنوان کرد:«می‌توان گفت دو روش کاملاً متفاوت دارند؛ پپ بیشتر روی کنترل توپ و مالکیت تمرکز دارد، در حالیکه کونته ساختارمندتر است و خیلی روی ذهنیت کار می‌کند. گواردیولا بیشتر روی دفاع منطقه‌ای کار می‌کرد. هر مربی اصول و ویژگی‌های خودش را دارد، اما این دو نفر واقعاً متفاوت هستند.»

دی بروینه همچنین درباره استقبال پرشوری که از سوی هواداران ناپولی از او شد و لقب «پادشاه سری‌آ» که برخی رسانه‌ها به او دادند، واکنش نشان داد و گفت:«من پادشاه نیستم، فقط یک فوتبالیستم. خیلی به این حرف‌ها توجه نمی‌کنم، فقط سعی می‌کنم بهترین عملکردم را ارائه دهم، اما طبیعی است که قدردانی مردم حس خوبی دارد. امیدوارم بتوانم دوران حرفه‌ای موفقی را ادامه دهم.»

دی بروینه به‌زودی نخستین بازی رسمی‌اش را در سری‌آ انجام خواهد داد و امیدوار است در کنار روملو لوکاکو و سایر بازیکنان ناپولی، با هدایت کونته برای قهرمانی در لیگ و رسیدن به مراحل بالای لیگ قهرمانان اروپا تلاش کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور