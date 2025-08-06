تفاوت بزرگ گواردیولا و کونته از نگاه دیبروینه
کوین دیبروینه، ستاره جدید ناپولی، در نخستین مصاحبهاش پس از ترک منچسترسیتی، به تفاوتهای فنی میان پپ گواردیولا و آنتونیو کونته پرداخت و به توصیف خود بهعنوان «پادشاه سریآ» واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، کوین دی بروینه که در تابستان امسال پس از پایان قراردادش با منچسترسیتی بهعنوان بازیکن آزاد به ناپولی پیوست، حالا نخستین تجربیاتش را در ایتالیا پشت سر گذاشته و در سه دیدار دوستانه برای تیم آنتونیو کونته به میدان رفته است.
این هافبک ۳۴ ساله که ۸ فصل زیر نظر پپ گواردیولا بازی کرد و افتخارات متعددی از جمله قهرمانی در لیگ قهرمانان ۲۰۲۳ را بهدست آورد، در گفتوگویی با کوریره دلو اسپورت از تفاوتهای میان سرمربی سابق خود و کونته سخن گفت.
او درباره تفاوت سبک کاری این دو مربی عنوان کرد:«میتوان گفت دو روش کاملاً متفاوت دارند؛ پپ بیشتر روی کنترل توپ و مالکیت تمرکز دارد، در حالیکه کونته ساختارمندتر است و خیلی روی ذهنیت کار میکند. گواردیولا بیشتر روی دفاع منطقهای کار میکرد. هر مربی اصول و ویژگیهای خودش را دارد، اما این دو نفر واقعاً متفاوت هستند.»
دی بروینه همچنین درباره استقبال پرشوری که از سوی هواداران ناپولی از او شد و لقب «پادشاه سریآ» که برخی رسانهها به او دادند، واکنش نشان داد و گفت:«من پادشاه نیستم، فقط یک فوتبالیستم. خیلی به این حرفها توجه نمیکنم، فقط سعی میکنم بهترین عملکردم را ارائه دهم، اما طبیعی است که قدردانی مردم حس خوبی دارد. امیدوارم بتوانم دوران حرفهای موفقی را ادامه دهم.»
دی بروینه بهزودی نخستین بازی رسمیاش را در سریآ انجام خواهد داد و امیدوار است در کنار روملو لوکاکو و سایر بازیکنان ناپولی، با هدایت کونته برای قهرمانی در لیگ و رسیدن به مراحل بالای لیگ قهرمانان اروپا تلاش کند.