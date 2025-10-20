خبرگزاری کار ایران
صدور 5 هزار پروانه بهداشتی برای محصولات تولیدی واحدهای غذایی در همدان

صدور 5 هزار پروانه بهداشتی برای محصولات تولیدی واحدهای غذایی در همدان
نظارت مستمر بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی در استان

مدیر نظارت بر فرآورده‌های غذائی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی همدان از صدور ۵ هزار پروانه بهداشتی ساخت برای محصولات واحدهای تولید مواد غذایی و بهداشتی در همدان خبر داد و گفت: در راستای ارتقاء سلامتی مصرف کنندگان کاهش ۲۰ درصدی میزان قند و نمک در فرمولاسیون محصولات غذایی فرآوری شده اجرا شده است.

به گزارش ایلنا از همدان، حجت‌الله کمکی با اشاره به روز جهانی غذا اظهارکرد: سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(FAO) هر ساله ۱۶ اکتبر ۲۴ مهرماه را به‌عنوان روز جهانی غذا با شعارهای متناسب با شرایط جهانی تعیین می‌کند و شعار امسال این روز، «همه با هم برای غذای بهتر و آینده‌ای بهتر» است.

وی با اشاره به اینکه هدف از نام‌گذاری این روز، جلب توجه جهانیان به اهمیت تأمین غذای پایدار وسالم  و لزوم توجه به کاهش ضایعات مواد غذایی، به‌ویژه محصولات کشاورزی است گفت: در ایران نیز با توجه به سهم بالای ضایعات محصولات کشاورزی، تلاش می‌شود با ترویج روش‌های کاشت، برداشت و نگهداری صحیح، ضمن کاهش اتلاف منابع، به تأمین غذای سالم و کافی برای جامعه کمک شود.

مدیر نظارت بر غذا و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: سازمان غذا و دارو نیز در راستای بهبود وضعیت تغذیه جامعه، برنامه‌هایی نظیر غنی‌سازی آرد با آهن و اسید فولیک برای کاهش کم‌خونی ناشی از فقر آهن و همچنین غنی‌سازی محصولات لبنی با ویتامین D برای ارتقای سیستم ایمنی و سلامت استخوان‌ها ، غنی‌سازی نمک با ید برای پیشگیری از مشکلات تیروئید وبرنامه‌های دیگر را اجرا می‌کند.

وی در ادامه به وضعیت نظارت‌های استانی اشاره کرد و گفت: در استان همدان حدود ۵۰۰ واحد تولیدی مواد غذایی و بهداشتی فعال هستند و تاکنون بیش از ۵ هزار پروانه بهداشتی ساخت (سیب سلامت) برای محصولات این واحدها صادر شده است.

کمکی خاطرنشان کرد: صدور این مجوزها منوط به رعایت الزامات فنی و بهداشتی، رعایت فرمولاسیون براساس ضوابط سازمان غذا و دارو، استانداردهای ملی و بین‌المللی و همچنین انطباق محصولات ازنظرشاخصهای فیزیکوشیمیائی، میکروبی و ارگالولپتیک می باشد تا ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان تأمین شود.

وی با اشاره به اینکه در راستای ارتقای سلامت عمومی، برای تمام محصولات غذایی دارای مجوز، میزان قند و نمک در فرمولاسیون‌ها حداقل ۲۰ درصد نسبت به مقادیر مندرج در استاندارد کاهش یافته است ادامه داد: چرا که مصرف زیاد نمک و قند از عوامل مهم دربروز بیماری‌های غیرواگیر محسوب می‌شود.

مدیر نظارت بر غذا و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه کنترل کیفی محصولات به‌صورت مستمر انجام می‌شود گفت:

طی پایشهای مستمراز کلیه محصولات تولیدی کارخانه‌ها نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم در آزمایشگاه کنترل غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت می‌گیرد تا از سلامت محصولات نهایی اطمینان حاصل شود.

 وی همچنین از پایش مستمر محصولات کشاورزی در استان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌های ابلاغی سازمان غذا و دارو، هر ساله نمونه‌برداری از محصولات کشاورزی پرمصرف ازجمله خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز ، سیب درختی و پرتقال در محل تولید و عرضه انجام می‌شود و از نظر باقی‌مانده آفت‌کشها، فلزات سنگین و نیترات مورد آزمایش قرار می‌گیرند و نتایج این آزمون‌ها برای تصمیم‌گیری‌های ملی به سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود.

کمکی با اشاره به اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی در حوزه ایمنی مواد غذایی عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی معاونت غذا و دارو، انجام اقدامات آموزشی و اطلاع‌رسانی در زمینه سلامت مواد غذایی است و در این راستا، فعالیت‌های متعددی در حوزه کنترل باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی انجام شده است.

وی یادآور شد: در سالهای اخیر با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و رسانه‌ها، مطالب آموزشی، پوسترها و بروشورهای آموزشی درباره نحوه مصرف صحیح سموم، زمان مناسب برداشت محصولات و راهکارهای کاهش باقیمانده آفت‌کش‌ها تهیه و در اختیار دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان قرار گرفته است.

مدیر نظارت بر غذا با بیان اینکه کاهش باقی‌مانده سموم در محصولات کشاورزی نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است، تصریح کرد: داده‌های حاصل از پایش‌های ملی، مبنای سیاست‌گذاری‌های مشترک میان وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا برنامه ریزی و کنترل دقیق‌تری بر میزان فلزات سنگین، نیترات و سموم در محصولات کشاورزی اعمال شود.

 

