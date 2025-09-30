همدان میزبان دوره ملی آموزش مدیریت رسانه و روایتگری مسئولانه در بحران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان از همدان، مراسم افتتاحیه دوره ملی آموزش مدیریت رسانه و روایتگری مسئولانه در بحران با حضور خاطره کلیبری مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان، حقیقی مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان، چاروسایی معاون فرهنگی و جوانان استان همدان و اساتید و چهره های حوزه رسانه و جمعی از مدیران و مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

در این رویداد آموزشی چهار پنل با عناوین نقش خبرنگار و رسانه در بحران، کمپین سازی در بحران ها، کاربرد و ابزارهای هوش مصنوعی، سواد رسانه ای و بحران، سوژه و نقد سوژه در بحران برگزار خواهد شد.

علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مراسم گفت: همدان با برخورداری از ۱۶۰ سازمان مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های ورزش و جوانان، در سال‌های اخیر میزبان ده‌ها رویداد ملی و استانی بوده است و این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه میزبانی برنامه‌های مهم است.

علی حقیقی افزود: در حوزه جوانان نهایت تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود صورت گرفته و برگزاری چنین دوره‌ای در سطح ملی، نشان‌دهنده اعتماد وزارتخانه به توانمندی استان و اثبات جایگاه همدان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم فعالیت‌های جوانان در کشور است.

وی با اشاره به نقش پررنگ سازمان‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: بخش مهمی از فعالیت‌های جوانان در قالب سمن‌ها شکل می‌گیرد و همدان در این زمینه همواره در زمره استان‌های پیشرو بوده است. حضور فعال سمن‌ها در رویدادهای ملی، نقش‌آفرینی جوانان در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را دوچندان کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان تأکید کرد: نگاه همه مسئولان استان به حوزه جوانان مثبت و حمایتی است و همین نگاه، بستر توسعه و تقویت برنامه‌های جوانان را فراهم می‌کند. وی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره، مقدمه‌ای برای حرکت به سمت تربیت نسل توانمند رسانه‌ای است که بتواند در شرایط بحران، با روایت صحیح و امیدآفرین، جامعه را هدایت کند.

