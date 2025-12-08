پالایشگاه ستاره خلیج فارس، برگزیده ایمنی فرایند صنعت نفت در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از بندرعباس، طرح اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج فارس با موضوع «ارزیابی واحدهای پالایشگاه در راستای استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرایند از طریق تعریف و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد» توسط وزیر نفت به عنوان طرح برگزیده ایمنی فرایند در سال ۱۴۰۴ انتخاب شد.

به پاس این نقش آفرینی موثر و تعهد سازنده در ارتقای فرهنگ ایمنی، وزیر نفت از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تقدیر کرد.

لوح و تندیس طرح منتخب سومین دوره همایش ایمنی فرایند با تقدیر از وحید قانعی فرد، مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در حضور پرشور شرکت‌های نفتی، توسط مهرداد دهداری مدیر HSED شرکت نفت ستاره خلیج فارس دریافت شد.

ستاره خلیج فارس با اجرای پروژه‌های نوآورانه در حوزه HSE و پدافند غیرعامل، توانسته است به عنوان الگویی بی بدیل و موفق در صنعت نفت مطرح شود و با به‌کارگیری فناوری‌های روز دنیا و آموزش مستمر کارکنان خود، گام‌های بلندی در جهت کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی کارکنان بردارد.

