افتتاح مرکز نوآوری پالایش نفت آفتاب در دانشگاه علم و صنعت ایران +فیلم

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مرکز نوآوری پالایش نفت آفتاب با شعار «آفتاب؛ نوآوری در سپهر علم و صنعت ایران» و با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و حمایت شرکت پالایش نفت آفتاب، بزرگ‌ترین شرکت تمام‌خصوصی صنعت پالایش کشور و یکی از صد شرکت برتر ایران، همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به‌طور رسمی در دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح شد.

این مرکز به‌عنوان یکی از نخستین و مجهزترین مراکز نوآوری تخصصی در حوزه پالایشگاهی کشور، با هدف ایجاد بستر هم‌افزایی میان دانش، پژوهش و صنعت و در راستای توسعه فناوری‌های نوین، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه انرژی تأسیس شده است.

آغاز همکاری میان صنعت و دانشگاه در قالب این مرکز، در سال ۱۴۰۳ و با امضای تفاهم‌نامه رسمی میان شرکت پالایش نفت آفتاب و دانشگاه علم و صنعت ایران شکل گرفت و پس از یک سال تلاش و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، این مرکز در آیینی رسمی با حضور جمعی از مدیران، استادان، پژوهشگران و دانشجویان افتتاح شد.

