خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افتتاح مرکز نوآوری پالایش نفت آفتاب در دانشگاه علم و صنعت ایران +فیلم

افتتاح مرکز نوآوری پالایش نفت آفتاب در دانشگاه علم و صنعت ایران +فیلم
کد خبر : 1721524
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز نوآوری پالایش نفت آفتاب با هدف پیوند دانش و صنعت و توسعه فناوری‌های نوین، همزمان با روز جهانی علم افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  مرکز نوآوری پالایش نفت آفتاب با شعار «آفتاب؛ نوآوری در سپهر علم و صنعت ایران» و با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و حمایت شرکت پالایش نفت آفتاب، بزرگ‌ترین شرکت تمام‌خصوصی صنعت پالایش کشور و یکی از صد شرکت برتر ایران، همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه به‌طور رسمی در دانشگاه علم و صنعت ایران افتتاح شد.

این مرکز به‌عنوان یکی از نخستین و مجهزترین مراکز نوآوری تخصصی در حوزه پالایشگاهی کشور، با هدف ایجاد بستر هم‌افزایی میان دانش، پژوهش و صنعت و در راستای توسعه فناوری‌های نوین، تجاری‌سازی دستاوردهای علمی و حمایت از استارت‌آپ‌های حوزه انرژی تأسیس شده است.

آغاز همکاری میان صنعت و دانشگاه در قالب این مرکز، در سال ۱۴۰۳ و با امضای تفاهم‌نامه رسمی میان شرکت پالایش نفت آفتاب و دانشگاه علم و صنعت ایران شکل گرفت و پس از یک سال تلاش و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، این مرکز در آیینی رسمی با حضور جمعی از مدیران، استادان، پژوهشگران و دانشجویان افتتاح شد.

حجم ویدیو: 27.45M | مدت زمان ویدیو: 00:03:44 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی