خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب مدیرعامل نفت ستاره به عنوان فرمانده پدافند غیرعامل منطقه نفتی بندرعباس

انتصاب مدیرعامل نفت ستاره به عنوان فرمانده پدافند غیرعامل منطقه نفتی بندرعباس
کد خبر : 1721260
لینک کوتاه کپی شد.

وحید قانعی فرد مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس طی حکمی از سوی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان فرمانده ارشد پدافند غیرعامل مدیریت شرایط اضطراری منطقه نفتی بندرعباس منصوب شد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  وحید قانعی فرد مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس طی حکمی از سوی سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور، به عنوان فرمانده ارشد پدافند غیرعامل، مدیریت شرایط اضطراری منطقه نفتی بندرعباس منصوب شد.

در آیینی با حضور عبدالرحمن کشوری، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور این حکم به وحید قانعی فرد اعطا شد.

در این حکم خطاب به «وحید قانعی فرد» آمده است: با عنایت به اهمیت حیاتی و راهبردی منطقه نفتی غرب بندرعباس و ضرورت ایجاد هماهنگی های موثر جهت استفاده از ظرفیت های موجود در سطح منطقه به منظور رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل و ایجاد آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات، جنابعالی به عنوان «فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری منطقه نفتی بندرعباس» منصوب می شوید.

امید است با عنایات حضرت ولیعصر (عج) و با بهره گیری از توان فنی و پشتیبانی درونی و بیرونی منطقه، ضمن تعامل موثر و سازنده با سازمان های لشگری و کشوری، در راهبری و اجرای ماموریت های محوله در چارچوب سیاست های کلان پدافند غیرعامل و در راستای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور موفق باشید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی