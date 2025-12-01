انتصاب مدیرعامل نفت ستاره به عنوان فرمانده پدافند غیرعامل منطقه نفتی بندرعباس

به گزارش ایلنا از بندرعباس، وحید قانعی فرد مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس طی حکمی از سوی سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور، به عنوان فرمانده ارشد پدافند غیرعامل، مدیریت شرایط اضطراری منطقه نفتی بندرعباس منصوب شد.

در آیینی با حضور عبدالرحمن کشوری، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور این حکم به وحید قانعی فرد اعطا شد.

در این حکم خطاب به «وحید قانعی فرد» آمده است: با عنایت به اهمیت حیاتی و راهبردی منطقه نفتی غرب بندرعباس و ضرورت ایجاد هماهنگی های موثر جهت استفاده از ظرفیت های موجود در سطح منطقه به منظور رعایت الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل و ایجاد آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری ناشی از تهدیدات، جنابعالی به عنوان «فرمانده ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط اضطراری منطقه نفتی بندرعباس» منصوب می شوید.

امید است با عنایات حضرت ولیعصر (عج) و با بهره گیری از توان فنی و پشتیبانی درونی و بیرونی منطقه، ضمن تعامل موثر و سازنده با سازمان های لشگری و کشوری، در راهبری و اجرای ماموریت های محوله در چارچوب سیاست های کلان پدافند غیرعامل و در راستای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور موفق باشید.

