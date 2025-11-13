ستاره خلیج فارس نماد دانش و امنیت انرژی در شستا

به گزارش ایلنا از بندرعباس، میثم سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در بازدید از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با قدردانی از اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سهام‌داران این مجموعه عظیم پالایشی کشور، بر اهمیت این پالایشگاه تأکید کرد و گفت: نگاه ما به پالایشگاه ستاره خلیج فارس فراتر از تولید است.

وی افزود: سهم در تولید فرآورده‌های نفتی کشور افتخاری برای شستا به شمار می‌رود. در ابتدا بنا بود این پالایشگاه صادرات کشور را توسعه دهد، اما به‌دلیل ناترازی‌ها، فرآورده های آن برای تأمین نیاز داخلی کشور اختصاص یافت.

سعیدی با اشاره به اینکه بیشترین سهم را در ستاره خلیج فارس شستا دارد، ابراز کرد: یکی از پروژه‌های کلیدی و چالش‌برانگیز شستا، ستاره خلیج فارس است. این پالایشگاه ترکیبی از دانش و تجربه است که باید در نگهداری، ارتقا و افزایش بهره‌وری آن اقدامات لازم صورت گیرد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مهم این پالایشگاه در اقتصاد کشور گفت: ستاره خلیج فارس صرفاً یک پالایشگاه نیست، بلکه بازیگری مؤثر در تأمین امنیت انرژی و حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود و لازم است جهت توسعه و پایداری آن تلاش جدی صورت گیرد.

وحید قانعی فرد مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز در این آیین ضمن خوش آمد به مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و هیئت همراه با بیان اینکه سهامدار عمده بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان، شستا است، عنوان کرد: دیگر سهام داران این مجموعه عظیم پالایشی کشور را شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: پس از بهره برداری از سه فاز این مجموعه عظیم پالایشی کشور ظرفیت این پالایشگاه به ۳۶۰ هزار بشکه رسید و با اجرای طرح بهینه‌سازی ظرفیت و رفع موانع تولید، خوراک به ۴۵۰ هزار بشکه رسیده است.

قانعی فرد تصریح کرد: بنزین و اجزای بنزین بیشترین تولیدات این پالایشگاه هستند، نفت گاز و گاز مایع نیز از دیگر فرآورده های اصلی و هیدروژن، گوگرد، سوخت جت و … نیز از دیگر فرآورده های تولیدی این پالایشگاه هستند.

وی افزود: در راستای کاهش اتلاف منابع و آلودگی های زیست محیطی، احداث واحد تولید آمونیاک در دست اقدام است که در راستای استراتژی‌های کلان کشور برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای طراحی شده است. احداث این واحد باعث کاهش قابل توجهی در انتشار گازها شده و به ‌عنوان یک الگوی موفق در راستای حفاظت از محیط زیست شناخته می‌شود.

انتهای پیام/