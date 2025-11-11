خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان هرمزگان خبر داد؛

آغاز طرح سنجش ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال در برش استانی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت، بر اساس داده های یک سال گذشته سنجش سهم اقتصاد دیجیتال استان از تولید ناخالص ملی انجام می شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احد قویدل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در این خصوص گفت:  با توجه به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر سنجش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی این طرح به صورت سالانه در سطح ملی و استانی از 20 آبان ماه سال جاری آغاز می شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:جامعه هدف طرح آمار گیری کارگاه های دارای فعالیت مرتبط با خدمات، تولید و عمده فروشی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه دهندگان خدمات بر بستر پلتفرم می باشد.

احد قویدل فرد اضافه کرد: این طرح در برش استانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،جامعه هدف پلتفرم های بومی استان و  دفاتر پیشخوان خدمات دولت را شامل می شود.

قویدل فرد اضافه کرد: لازمه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی  پیوند مستحکم پایه ها و ستونهای اقتصادی کلاسیک با دانش و فناوری مدرن است که این امر از طریق توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، کسب و کارها و شرکت‌های پلتفرم محور و در راس آنها اجرای برنامه های پیشران در این حوزه است.

