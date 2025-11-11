آغاز طرح سنجش ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال در برش استانی

به گزارش ایلنا از بندرعباس، احد قویدل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در این خصوص گفت: با توجه به تکلیف وزارت متبوع مبنی بر سنجش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی این طرح به صورت سالانه در سطح ملی و استانی از 20 آبان ماه سال جاری آغاز می شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:جامعه هدف طرح آمار گیری کارگاه های دارای فعالیت مرتبط با خدمات، تولید و عمده فروشی کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه دهندگان خدمات بر بستر پلتفرم می باشد.

احد قویدل فرد اضافه کرد: این طرح در برش استانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،جامعه هدف پلتفرم های بومی استان و دفاتر پیشخوان خدمات دولت را شامل می شود.

قویدل فرد اضافه کرد: لازمه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی پیوند مستحکم پایه ها و ستونهای اقتصادی کلاسیک با دانش و فناوری مدرن است که این امر از طریق توسعه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، کسب و کارها و شرکت‌های پلتفرم محور و در راس آنها اجرای برنامه های پیشران در این حوزه است.

