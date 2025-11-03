به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پروژه بازطراحی و ارتقای توان لایروب «پردیس ۵» به همت هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و با همکاری مجتمع کشتی‌سازی پرشیا هرمز انجام شد و طی آن، قدرت کاتر این شناور به بیش از دو برابر افزایش یافت؛ اقدامی که برای نخستین‌بار در خاورمیانه و با اتکا به توان مهندسی داخلی صورت گرفته است.

سید مهدی حسینی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص)، در این مراسم با اشاره به سابقه طولانی این مجموعه در اجرای پروژه‌های بزرگ دریایی اظهار کرد: قرارگاه خاتم‌الانبیا پس از سال‌ها تجربه در حوزه لایروبی و اجرای طرح‌های زیرساختی دریایی، امروز به مرحله‌ای از توانمندی رسیده که کشور دیگر نیازی به شرکت‌های خارجی در این حوزه ندارد. ما اکنون صاحب یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های لایروبی در غرب آسیا هستیم.

وی افزود: در سه دهه گذشته، بیش از ۷۰ میلیون متر مکعب عملیات لایروبی و ۷۱۰ هکتار استحصال زمین در پروژه‌های مختلف کشور انجام شده است. اما مطالعات نشان داد که برای مواجهه با بسترهای سخت، نیازمند لایروب‌هایی با قدرت کاتر بالاتر هستیم. بر همین اساس، بازطراحی و ارتقای توان لایروب کاترساکشن در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد نتیجه آن هستیم.

حسینی تأکید کرد: با ارتقای لایروب پردیس ۵، ایران توانایی انجام عملیات لایروبی در زمین‌های سخت و صخره‌ای را با راندمان بالا به دست آورده و این گام بلندی در مسیر خودکفایی صنعت لایروبی کشور است.

در ادامه، جعفر خنی‌ور، مدیر مؤسسه مکین، با بیان اهمیت فنی و اقتصادی این پروژه گفت: در گذشته برای اجرای پروژه‌های لایروبی در بسترهای سخت ناچار بودیم به دنبال خرید تجهیزات خارجی برویم که علاوه بر هزینه چند ده میلیون دلاری، به دلیل تحریم‌ها نیز عملاً ممکن نبود. اما اکنون با تلاش متخصصان داخلی، توانستیم این ارتقاء پیچیده را به‌صورت کامل در داخل کشور انجام دهیم.

وی درباره جزئیات فنی پروژه توضیح داد: شناورهای کاترساکشن برای تخریب بستر از سیستم‌های هیدرولیکی استفاده می‌کنند. در بازطراحی جدید، برای افزایش راندمان، سیستم کاتر به‌صورت برقی بازمهندسی شد، گیربکس‌ها و پمپ‌ها تغییر یافتند و قطعه اصلی ۱۷۰ تنی این سیستم پس از طراحی در داخل کشور، در مجتمع پرشیا هرمز نصب شد.

خنی‌ور اضافه کرد: قدرت موتور و ژنراتورهای شناور نیز افزایش یافت تا انرژی لازم برای لایروبی بسترهای سخت تأمین شود. بدنه و سازه شناور با همکاری شرکت طراح اولیه بازطراحی شد تا توان مضاعف را تحمل کند. این پروژه نشان داد مهندسان ایرانی به سطح بالایی از توان طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های پیچیده دریایی رسیده‌اند.

گفتنی است با اجرای موفق این پروژه، امکان لایروبی در تمامی بنادر و سواحل جنوبی کشور فراهم شده و ایران به جمع کشورهای دارای فناوری مستقل لایروب‌های پرقدرت پیوسته است. این دستاورد علاوه بر صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های بندری و گسترش تجارت دریایی در مسیر اقتصاد دریا‌محور کشور خواهد بود.

حجم ویدیو: 69.63M | مدت زمان ویدیو: 00:02:58 دانلود ویدیو

انتهای پیام/