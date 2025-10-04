نوآوری ملی در مدیریت پسماند؛ آلودگیهای نفتی با دستگاه ایرانی پیرولیز سیار مهار میشود
شرکت فناور «سپنتا مهام ایرانیان» با ساخت نخستین دستگاه پیرولیز حرارتی سیار، راهی نو برای پاکسازی سریع آلودگیهای نفتی و لجنهای خطرناک گشوده است؛ فناوری بومی که علاوه بر احیای خاکهای آلوده، پسماندهای نفتی را به محصولات ارزشمند صنعتی تبدیل میکند.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، در اقدامی نوآورانه و ملی، شرکت فناور «سپنتا مهام ایرانیان» موفق به طراحی و ساخت اولین دستگاه پیرولیز حرارتی سیار در کشور شد؛ فناوریای که میتواند آلودگیهای نفتی و لجنهای خطرناک را در مناطق آلوده، بهویژه جنوب کشور و سواحل خلیج فارس، پاکسازی کند.
این دستگاه که با تکیه بر فناوری هوشمند پیرولیز و بهرهگیری از هوش مصنوعی طراحی شده است، قابلیت جابجایی آسان داشته و امکان استقرار سریع در محل حوادث نفتی یا کانونهای آلودگی را فراهم میآورد. فرآیند پیرولیز در غیاب اکسیژن و در دمای ۳۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد انجام میشود و برخلاف روشهای سنتی سوزاندن، هیچ گاز آلایندهای همچون دیاکسین تولید نمیکند؛ موضوعی که آن را به گزینهای ایمن برای سلامت عمومی و محیط زیست بدل کرده است.
از مهمترین مزایای این فناوری، توانایی احیای خاکهای آلوده به ترکیبات نفتی و فلزات سنگین است. به گفته کارشناسان، استفاده از این دستگاه میتواند ضمن کاهش تهدیدهای زیستمحیطی، به حفظ کیفیت منابع آبی و ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کند؛ موضوعی حیاتی برای استانهای نفتخیز و مناطق کشاورزی همچون هرمزگان.
افزون بر این، خروجی دستگاه شامل حلالهای هیدروکربنی، گاز سنتز و کربن سیاه است که همگی ارزش اقتصادی داشته و در صنایع مختلف کاربرد دارند. به این ترتیب، مدیریت پسماندهای نفتی از یک چالش هزینهبر به فرصتی اقتصادی برای تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده تبدیل میشود.
این نوآوری که با دانش بومی به ثمر نشسته است، علاوه بر حفاظت از محیط زیست، گامی بلند در جهت خودکفایی ملی در مدیریت بحرانهای زیستمحیطی و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی محسوب میشود.