خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوآوری ملی در مدیریت پسماند؛ آلودگی‌های نفتی با دستگاه ایرانی پیرولیز سیار مهار می‌شود

نوآوری ملی در مدیریت پسماند؛ آلودگی‌های نفتی با دستگاه ایرانی پیرولیز سیار مهار می‌شود
کد خبر : 1695388
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فناور «سپنتا مهام ایرانیان» با ساخت نخستین دستگاه پیرولیز حرارتی سیار، راهی نو برای پاکسازی سریع آلودگی‌های نفتی و لجن‌های خطرناک گشوده است؛ فناوری بومی که علاوه بر احیای خاک‌های آلوده، پسماندهای نفتی را به محصولات ارزشمند صنعتی تبدیل می‌کند.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  در اقدامی نوآورانه و ملی، شرکت فناور «سپنتا مهام ایرانیان» موفق به طراحی و ساخت اولین دستگاه پیرولیز حرارتی سیار در کشور شد؛ فناوری‌ای که می‌تواند آلودگی‌های نفتی و لجن‌های خطرناک را در مناطق آلوده، به‌ویژه جنوب کشور و سواحل خلیج فارس، پاکسازی کند.

این دستگاه که با تکیه بر فناوری هوشمند پیرولیز و بهره‌گیری از هوش مصنوعی طراحی شده است، قابلیت جابجایی آسان داشته و امکان استقرار سریع در محل حوادث نفتی یا کانون‌های آلودگی را فراهم می‌آورد. فرآیند پیرولیز در غیاب اکسیژن و در دمای ۳۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود و برخلاف روش‌های سنتی سوزاندن، هیچ گاز آلاینده‌ای همچون دی‌اکسین تولید نمی‌کند؛ موضوعی که آن را به گزینه‌ای ایمن برای سلامت عمومی و محیط زیست بدل کرده است.

از مهم‌ترین مزایای این فناوری، توانایی احیای خاک‌های آلوده به ترکیبات نفتی و فلزات سنگین است. به گفته کارشناسان، استفاده از این دستگاه می‌تواند ضمن کاهش تهدیدهای زیست‌محیطی، به حفظ کیفیت منابع آبی و ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کند؛ موضوعی حیاتی برای استان‌های نفت‌خیز و مناطق کشاورزی همچون هرمزگان.

افزون بر این، خروجی دستگاه شامل حلال‌های هیدروکربنی، گاز سنتز و کربن سیاه است که همگی ارزش اقتصادی داشته و در صنایع مختلف کاربرد دارند. به این ترتیب، مدیریت پسماندهای نفتی از یک چالش هزینه‌بر به فرصتی اقتصادی برای تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده تبدیل می‌شود.

این نوآوری که با دانش بومی به ثمر نشسته است، علاوه بر حفاظت از محیط زیست، گامی بلند در جهت خودکفایی ملی در مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی