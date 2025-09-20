فولاد هرمزگان؛ از تولید فولاد تا ساخت آینده با افتتاح هنرستان جدید +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، در آیین افتتاح هنرستان ۱۲ کلاسه فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل این شرکت، با ابراز خرسندی از تکمیل این پروژه، آن را اقدامی ارزشمند در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت دانست.

رحیم گفت: امروز روزی میمون و مبارک برای استان و مجموعه فولاد هرمزگان است. این هنرستان یکی از بهترین مدارس استان و حتی کشور به شمار می‌رود که با سرمایه‌گذاری حدود هزار میلیارد ریال احداث شده است.

وی با اشاره به نگاه راهبردی فولاد هرمزگان در اجرای پروژه‌های اجتماعی افزود: رویکرد ما این است که تنها به ساخت فضاهای آموزشی بسنده نکنیم، بلکه در حوزه محتوایی و آموزشی نیز در کنار دانش‌آموزان و مجموعه آموزش و پرورش استان باشیم. در همین راستا، آمادگی خود را برای همکاری‌های گسترده در زمینه تعلیم و تربیت دانش‌آموزان اعلام کرده‌ایم.

مدیرعامل فولاد هرمزگان تأکید کرد: این هنرستان علاوه بر برخورداری از امکانات مناسب، با هدف ارتقای سطح آموزشی و فراهم کردن بستری برای تربیت نیروی انسانی متخصص ساخته شده و امیدواریم نقش مهمی در آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان استان ایفا کند.

