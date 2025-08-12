اتصال نهایی خط ۴۲ اینچ پتروشیمی مکران به سرانجام رسید

به گزارش ایلنا از بندرعباس، حمیدرضا بنی اسدی مدیر این منطقه از پایان موفقیت‌آمیز عملیات اتصال نهایی خط لوله ۴۲ اینچ پتروشیمی مکران خبر داد.

وی با اشاره به شرایط سخت جوی و گرمای شدید در منطقه چابهار و جنوب استان سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: این عملیات در هوای داغ و سوزان با تکیه بر دانش، تجربه، همت والا و تلاش کارکنان خدوم مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز ایرانشهر در کنار تیم اجرای مجری طرح به انجام رسید.

وی ادامه داد: این مأموریت نقش مهمی در راه‌اندازی نیروگاه برق نگین مکران داشته و بهره‌برداری از این خط انتقال گاز، گامی مؤثر در مسیر تقویت شبکه برق جنوب کشور و تأمین انرژی پایدار استان سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود.

