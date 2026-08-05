تأمین تجهیزات باکیفیت، اولویتی برای سلامت بیماران

مجتبی مروت‌پور مدیرعامل شرکت ماهان طب آریا دندان درخصوص فعالیت های این مجموعه در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: شرکت ماهان طب آریا دندان با هدف تأمین تجهیزات دندان‌پزشکی با بالاترین کیفیت ممکن و کمک به ارتقای سلامت بیماران فعالیت خود را از سال ۱۳۹۱ آغاز کرد. از ابتدا اعتقاد داشتیم که تجهیزات باکیفیت، نقش بسزایی در عملکرد بهتر پزشکان و در نتیجه، رضایت و سلامت بیماران دارد. هدف ما همواره این بوده که با ارائه محصولات استاندارد و قابل اطمینان، سهمی در بهبود سلامت جامعه داشته باشیم و اعتماد پزشکان و بیماران را جلب کنیم.

مروت‌پور در پاسخ به اینکه شرکت ماهان طب آریا دندان در حال حاضر چه جایگاهی در بازار تجهیزات دندان‌پزشکی دارد، بیان کرد: خوشبختانه شرکت ما طی این سال‌ها توانسته جایگاه معتبری در بازار تجهیزات دندان‌پزشکی کشور پیدا کند. ما افتخار داریم که نمایندگی رسمی برندهای معتبری چون پریمیوم پلاس (Premium Plus)، مکو (MECO) و دیان چان (Dian Chan) را در ایران بر عهده داریم. این برندها جزو شرکت‌های پیشرو در تولید تجهیزات و محصولات دندان‌پزشکی در دنیا هستند و ما با واردات محصولات آنها، تلاش کرده‌ایم تا بهترین کیفیت را به جامعه دندان‌پزشکی ایران ارائه دهیم.

مروت‌پور درباره اینکه چه اقداماتی برای بهبود سلامت عمومی از سوی شرکت انجام شده است، گفت : یکی از سیاست‌های اصلی ما، تمرکز بر محصولات یک‌بار مصرف است. این محصولات به دلیل کاهش خطر انتقال عفونت و آلودگی، تأثیر قابل توجهی بر سلامت بیماران و ارتقای بهداشت محیط‌های درمانی داشته‌اند. علاوه بر این، ما با فراهم کردن تجهیزات به‌روز و قابل اعتماد، به دندان‌پزشکان کمک کرده‌ایم تا درمان‌هایی با دقت و کیفیت بالاتر انجام دهند.

مدیرعامل شرکت ماهان طب آریا دندان درخصوص توجه به کیفیت تجهیزات دندانپزشکی و اهمیت آن گفت: کیفیت تجهیزات دندان‌پزشکی نه تنها بر عملکرد پزشک تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش مهمی در سلامت و ایمنی بیماران ایفا می‌کند. استفاده از تجهیزات بی‌کیفیت ممکن است منجر به بروز مشکلات جدی برای بیماران شود. ما در ماهان طب آریا دندان معتقدیم که بیماران ایرانی شایسته استفاده از بهترین تجهیزات هستند و به همین دلیل، همواره تلاش کرده‌ایم محصولاتی را عرضه کنیم که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشند.

مجتبی مروت‌پور درباره اهداف این شرکت گفت: ما در ماهان طب آریا دندان همواره به فکر رشد و توسعه هستیم. برنامه داریم تا همکاری‌های خود را با برندهای معتبر جهانی گسترش دهیم و محصولات متنوع‌تر و به‌روزتری را وارد بازار کنیم. همچنین هدف داریم به‌طور مستمر در جهت ارتقای آگاهی پزشکان و متخصصان درباره اهمیت استفاده از تجهیزات استاندارد تلاش کنیم، چرا که در نهایت، سلامت بیماران برای ما و تمامی همکارانمان در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مروت‌پور در پایان گفت: ما در شرکت ماهان طب آریا دندان معتقدیم که سلامت جامعه مسئولیت همه ماست. امیدواریم که بتوانیم با ارائه خدمات و محصولات باکیفیت، سهمی در این مسیر داشته باشیم و اعتماد پزشکان و مردم عزیز ایران را حفظ کنیم. از تمامی متخصصان و پزشکانی که در این سال‌ها به ما اعتماد کرده‌اند، سپاسگزارم و امیدوارم این همکاری‌ها ادامه‌دار باشد.این شرکت با رسالت ارائه محصولات استاندارد و تلاش برای بهبود کیفیت خدمات دندان‌پزشکی، یکی از ستون‌های اصلی تأمین تجهیزات پزشکی کشور محسوب می‌شود.

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