به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز، در این پروژه، فعالیت‌های عمرانی، تأسیسات، برق، پایپینگ، نصب تجهیزات و محوطه‌سازی با مشارکت مستمر نیروهای اجرایی و نظارت کارفرما در حال پیشرفت است و بخش عمده‌ای از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تاکنون به انجام رسیده است.

بر اساس آخرین گزارش پروژه، تکمیل ساختمان‌های جانبی، نصب تجهیزات اصلی فرآیندی، مخازن، پمپ‌ها، تابلوهای برق، ساب‌استیشن، خطوط انتقال، سیستم‌های کنترلی و تجهیزات مکانیکی و برقی با روندی مطلوب ادامه دارد و بخش قابل توجهی از تجهیزات نیز به محل پروژه حمل و نصب شده است.

از مهم‌ترین فعالیت‌های جاری می‌توان به تکمیل عملیات معماری سوله تجهیزات، توسعه عملیات پایپینگ، نصب دکانترها، مخازن پلی‌اتیلن، تجهیزات واحد آهک، فیلترها، پمپ‌های تخصصی، دریافت تابلوهای برق اصلی، ورود تجهیزات سامانه ZLD و تکمیل بخش مهمی از زیرساخت‌های عمرانی و تأسیساتی اشاره کرد؛ اقداماتی که پروژه را به مراحل پایانی اجرا نزدیک‌تر کرده است.

بر اساس این گزارش، پیشرفت پروژه در بخش مهندسی ۹۱.۲۴ درصد، خرید ۸۸.۵۶ درصد، ساختمان و نصب ۷۹.۱۹ درصد و ساخت و مونتاژ ۹۷.۰۲ درصد بوده است که بیانگر روند مناسب اجرای پروژه است.

پروژه تصفیه پساب شهری پتروشیمی تبریز با هدف استفاده از پساب شهری تصفیه‌شده در مصارف صنعتی، نقش مؤثری در کاهش وابستگی به منابع آب شیرین، افزایش بهره‌وری مصرف آب، کاهش فشار بر منابع آبی منطقه و ارتقای شاخص‌های توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

اجرای این پروژه راهبردی، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی مجتمع، نشان‌دهنده رویکرد مسئولانه پتروشیمی تبریز در مدیریت بهینه منابع آبی، حفاظت از محیط زیست و حرکت در مسیر تحقق الگوی صنعت سبز است و آثار مثبت آن در توسعه پایدار منطقه قابل توجه خواهد بود.

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