تقدیر از مدیرعامل پتروشیمی تبریز در اجلاس سراسری مدیر موفق ملی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، در ادامه افتخارآفرینی‌های ملی این شرکت، دکتر سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی تبریز، پس از ارزیابی عملکرد مدیران ارشد کشور، به عنوان مدیر موفق ملی سال ۱۴۰۴ انتخاب و در ششمین اجلاس سراسری مدیر موفق ملی با رویکرد تجلیل از مدیران جهادی و ارزش‌آفرین، موفق به دریافت تندیس و لوح تقدیر این اجلاس شد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در سالن دیپلماتیک وزارت امور خارجه با حضور جمعی از مسئولان، مدیران ارشد، فعالان اقتصادی و چهره‌های ملی برگزار شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه اجلاس، مدیران برگزیده پس از ارزیابی شاخص‌هایی همچون عملکرد مدیریتی، بهره‌وری، نقش‌آفرینی در توسعه اقتصادی، مدیریت اثربخش، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نوآوری و ارزش‌آفرینی سازمانی انتخاب شدند و دکتر میراشرفی با اتکا به عملکرد موفق پتروشیمی تبریز، در زمره مدیران موفق ملی قرار گرفت.

این اجلاس با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی، معاون قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و جمعی از مسئولان، مدیران و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد.

این موفقیت در شرایطی به دست آمد که پتروشیمی تبریز طی یک سال گذشته یکی از موفق‌ترین دوره‌های فعالیت خود را پشت سر گذاشت؛ دوره‌ای که با وجود اجرای یکی از بزرگ‌ترین تعمیرات اساسی تاریخ مجتمع، محدودیت‌های ناشی از شرایط کشور، اختلال در زنجیره تأمین و دشواری‌های عملیاتی، روند تولید، فروش و اجرای طرح‌های توسعه‌ای بدون وقفه ادامه یافت.

پتروشیمی تبریز در سال ۱۴۰۴ با تولید بیش از ۸۰۰ هزار تن محصول، رشد ۲۲ درصدی ارزش کل فروش و افزایش ۳۴ درصدی فروش داخلی، عملکردی قابل توجه به ثبت رساند. همچنین اجرای پروژه‌های راهبردی از جمله طرح پلی‌اتیلن سنگین، پروژه اتیل‌بنزن و استایرن منومر، توسعه زیرساخت‌های انرژی، پروژه انتقال و تصفیه پساب شهری، کاهش شاخص‌های مصرف انرژی و آب، توسعه محصولات جدید و نهایی شدن فرآیند پذیرش سهام شرکت در بورس، از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه در سال گذشته به شمار می‌رود.

کسب این عنوان ملی، حاصل مدیریت راهبردی، برنامه‌ریزی منسجم و تصمیم‌گیری اثربخش، در کنار تلاش شبانه‌روزی، تخصص، تعهد و همدلی کارکنان، کارشناسان، مهندسان و مدیران پتروشیمی تبریز است؛ سرمایه انسانی ارزشمندی که در دشوارترین شرایط نیز با روحیه جهادی، استمرار تولید، تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و خلق ارزش برای سهامداران و صنعت پتروشیمی کشور را ممکن ساختند.

انتخاب مدیرعامل پتروشیمی تبریز به عنوان مدیر موفق ملی، افزون بر قدردانی از عملکرد مدیریتی دکتر میراشرفی، نشان‌دهنده جایگاه ممتاز پتروشیمی تبریز در صنعت پتروشیمی کشور و تأییدی بر مسیر رو به رشد این شرکت در حوزه‌های توسعه، بهره‌وری، نوآوری و ارزش‌آفرینی است؛ موفقیتی که حاصل هم‌افزایی مدیریت و کارکنان و افتخاری برای خانواده بزرگ پتروشیمی تبریز به شمار می‌آید.

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