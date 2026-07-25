رکوردشکنی پتروشیمی تبریز در سهماهه نخست سال؛ درآمد و سودآوری همزمان صعودی شد
پتروشیمی تبریز (شتبریز) در گزارش سهماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ با رشد ۹۶ درصدی درآمدهای عملیاتی و جهش ۷۱۸ درصدی سود خالص، یکی از درخشانترین عملکردهای صنعت پتروشیمی را به ثبت رساند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، این پتروشیمی با نماد «شتبریز» صورتهای مالی سهماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ را در سامانه کدال منتشر کرد؛ گزارشی که از رشد چشمگیر درآمدها، افزایش قابلتوجه حاشیه سود و جهش سودآوری این شرکت حکایت دارد.
رشد ۹۶ درصدی درآمدهای عملیاتی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، شتبریز در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ موفق به شناسایی ۱۱ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شد که در مقایسه با درآمد ۵ هزار و ۷۳۲ میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل، ۹۶ درصد رشد را نشان میدهد.
در مقابل، بهای تمامشده شرکت نیز با ۴۸ درصد افزایش همراه شد، اما رشد درآمدها با فاصله قابلتوجهی از هزینهها، زمینه بهبود سودآوری شرکت را فراهم کرد.
جهش ۳۴۵ درصدی سود ناخالص
شتبریز در پایان خردادماه موفق به ثبت ۴ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان سود ناخالص شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴۵ درصد افزایش یافته است.
این عملکرد بیانگر بهبود قابلتوجه حاشیه سود و افزایش بهرهوری عملیاتی شرکت در فصل نخست سال است.
سود عملیاتی ۶ برابر شد
بررسی صورتهای مالی نشان میدهد سود عملیاتی شرکت به ۳ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۸۹ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
بر اساس توضیحات ارائهشده در گزارش، افزایش نرخ فروش محصولات مهمترین عامل رشد درآمدها و جهش سودآوری شتبریز در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ بوده است.
رشد ۷۱۸ درصدی سود خالص
برآیند عملکرد این شرکت در فصل بهار، شناسایی ۲ هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان سود خالص بوده که نسبت به سود ۳۰۴ میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل، ۷۱۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
همچنین با توجه به سرمایه ثبتشده ۴۹۸ میلیارد تومانی شرکت، سود محققشده هر سهم (EPS) به ۴ هزار و ۹۸۸ ریال رسیده است.
چشمانداز شتبریز
عملکرد سهماهه شتبریز نشان میدهد این شرکت توانسته با بهرهگیری از افزایش نرخ فروش محصولات، رشد درآمدهای عملیاتی را به افزایش قابلتوجه سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص تبدیل کند.
تداوم شرایط مناسب بازار محصولات پتروشیمی و حفظ سیاستهای فروش میتواند روند رو به رشد سودآوری شتبریز را در ادامه سال نیز تقویت کرده و جایگاه این شرکت را در میان سودآورترین پتروشیمیهای بازار سرمایه مستحکمتر سازد.