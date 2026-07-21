جم پیلن از بهار سخت صنعت پتروشیمی، سربلند عبور کرد
سود عملیاتی جم پیلن دو و نیم برابر شد
بهار ۱۴۰۵ هرچند به دلیل حملات دشمن به زیرساختهای صنعت در مناطق عملیاتی عسلویه و ماهشهر را برای صنعت پتروشیمی میتوان «بهار سخت» نامید؛ اما شرکت پتروشیمی جم پیلن با استناد به آمار و اطلاعات منتشر شده در کدال، با رشد ۲۶۸ درصدی سود عملیاتی ثابت کرد که از این شرایط اضطراری سربلند عبور کرده است.
به گزارش روابطعمومی شرکت پتروشیمی جم پیلن، این شرکت هرچند به دلیل شرایط تحمیلی ناشی از جنگ ۸۰ روز توقف تولید را در سهماهه نخست ۱۴۰۵ تجربه کرد و به دلیل همین شرایط و آسیبهای وارده به زیرساختهای تأمین سرویس جانبی در مبین انرژی خلیجفارس با کاهش ۸۵ درصدی خوراک پروپیلن مواجه شد، اما با مدیریت صورتگرفته در فروش تولیدات انبارش شده و تلاش حداکثری برای بازگشت تولید توانست عملکرد درخشانی از خود در این شرایط سخت بر جای بگذارد.
شرکت جم پیلن از ۲۲ خرداد با برقراری جریان خوراک و سرویسهای جانبی، تولید را از سر گرفت و علیرغم کاهش ۸۵ درصدی تولید به دلیل این توقف تولید، مقدار فروش وزنی محصولاتش ۵۸ درصد کاهش داشت.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در کدال با تمامی این چالشها، مبلغ فروش جم پیلن در بهار ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۵۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال رشدی ۳۸ درصدی داشت و البته در این مدت میانگین مبلغ فروش نیز ۲۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت.
نقطه عطف کارنامه بهاری جم پیلن را میتوان در درآمد و سود عملیاتی جستجو کرد؛ درآمد عملیاتی در این مدت ۳۸ درصد افزایش داشت و سود عملیاتی با ثبت ۳۶ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال، رشد کمنظیر ۲۶۸ درصدی را محقق کرد تا نشان دهد جم پیلن در سختترین شرایط کشور نیز توانست از نظر سودآوری رکوردشکنی کند.
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