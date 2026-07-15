عمان در مرمت آثار تاریخی نیازمند تجربه‌ معماران ایرانی است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، با هدف بررسی توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌ میراث فرهنگی، گردشگری، موزه‌‌داری و تبادل هیأت‌های تخصصی در حوزه‌های فرهنگی، سفیر و رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عمان با السید إبراهیم بن سعید البوسعیدی وزیر میراث، گردشگری و صنایع‌دستی این کشور دیدار و گفت‌وگو کردند.

موسی فرهنگ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسقط در سخنانی، انتصاب این شخص را به مسئولیت وزارت میراث، گردشگری و صنایع‌دستی را تبریک و اظهار امیدواری کرد: در دوره فعلی شاهد تحولات مثبت و گسترش سطح همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان باشد.

وی تأکید کرد: شناخت قبلی از سوابق وزیر و دیدگاه‌های مثبت موجود در جمهوری اسلامی ایران نسبت به شخصیت و توان مدیریتی وی، زمینه مناسبی برای آغاز فصل جدیدی از همکاری‌های دو کشور فراهم کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه طولانی روابط دوستانه دو کشور اظهار کرد روابط تهران و مسقط صرفاً روابط سیاسی نیست، بلکه دایر بر یک تعامل تاریخی، برادرانه و مبتنی بر اعتماد متقابل است.

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط حساس منطقه، سلطنت عمان همواره نقش سازنده، متوازن و مسئولانه‌ای ایفا کرده و همین امر موجب شده تا جایگاه عمان در نگاه جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ممتاز و ویژه باشد.

فرهنگ افزود: عمان امروز یکی از مهم‌ترین شرکای جمهوری اسلامی ایران در منطقه محسوب می‌شود و بسیاری از ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران از طریق عمان تسهیل شده است. از همین رو روابط دو کشور در بالاترین سطح سیاسی قرار دارد.

وی با اشاره به شرایط خاص اخیر جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران در این دوره حساس، حمایت‌ها، همراهی‌ها و حسن نیت دولت عمان را به خوبی لمس کرده است.

سفیر ایران تصریح کرد: در تمام این مدت، از عمان چیزی جز خیرخواهی، برادری، حمایت و حسن نیت ندیدیم و این سخن صرفاً یک تعارف دیپلماتیک نیست، بلکه واقعیتی است که جمهوری اسلامی ایران آن را با تمام وجود احساس کرده است.

وی با بیان این که حوزه فرهنگ، یکی از ظرفیت‌های مغفول در روابط ایران و عمان است، افزود: روابط سیاسی دو کشور بسیار مطلوب است، روابط اقتصادی نیز در حال توسعه است اما همکاری‌های فرهنگی هنوز متناسب با ظرفیت‌های موجود گسترش نیافته است.

فرهنگ اظهار کرد: اشتراکات تمدنی، تاریخی و فرهنگی ایران و عمان بسیار گسترده است و می‌تواند مبنای شکل‌گیری پروژه‌های مشترک متعددی قرار گیرد. میراث دریایی مشترک، فرهنگ سواحل خلیج فارس و دریای عمان، موسیقی و آیین‌های سنتی، پوشش‌های محلی، هنرهای دستی، معماری بومی و ارتباطات تاریخی بندرعباس، هرمز، قشم و سواحل عمان از جمله این اشتراکات است.

سفیر ایران با ارائه آمارهای موجود، به رشد چشمگیر رفت‌وآمد میان دو کشور اشاره کرد و گفت: سالانه حدود 100 هزار شهروند عمانی به ایران سفر می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها برای زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) به مشهد مقدس سفر می‌کنند. بخش دیگری از گردشگران عمانی با هدف درمان وارد ایران می‌شوند و گروهی نیز برای بهره‌مندی از طبیعت شمال ایران و جاذبه‌های گردشگری به کشور سفر می‌کنند.

وی ادامه داد: در مقابل نیز جمعیت قابل توجهی از ایرانی‌ها در عمان اقامت دارند و حجم رفت‌وآمد میان دو کشور به طور مستمر در حال افزایش است. سفیر همچنین به نقش عمان به عنوان مسیر ترانزیتی و محل ملاقات بسیاری از ایرانیان با شرکای خارجی اشاره نمود.

سفیر ایران با اشاره به تجربیات گسترده جمهوری اسلامی ایران در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی اظهار کرد: ایران آمادگی کامل دارد تا تجربیات خود را در زمینه‌های مرمت بناهای تاریخی، آثار سنگی، کتیبه‌ها، خطوط تاریخی، حفاظت از آثار باستانی، آموزش متخصصان، اعزام کارشناسان خبره و همکاری موزه‌‌محور میان دو کشور در اختیار عمان قرار دهد.

فرهنگ به فعالیت‌های آموزشی رایزنی فرهنگی ایران در این کشور عربی اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون کلاس‌های آموزش زبان عربی برای ایرانیان مقیم عمان برگزار می‌شود که در این راستا رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد کلاس‌های آموزش زبان فارسی را نیز متقابلا برای شهروندان عمانی نیز برگزار کند.

وی ادامه داد: در راستای نشر زبان و ادبیان فارسی در خارج از مرزهای ملی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران تمام امکانات آموزشی، تربیت استاد، تدوین کتاب و تنظیم محتواهای آموزشی را تأمین خواهد کرد. در این حوزه تخصصی ایران با عنایت به تجربه موفق آموزش زبان فارسی ویژه کارکنان برخی نهادهای عمانی از جمله پلیس، وزارت امورخارجه و برخی دستگاه‌های اجرایی اقدامات بلند مدت را قادر به پشتیبانی است.

در ادامه، وزیر میراث و گردشگری عمان در سخنانی، ضمن استقبال از تعامل گسترده با ایران اظهار کرد: روابط عمان و ایران از پشتوانه تاریخی و فرهنگی عمیقی برخوردار است و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

تسهیل مسیر مشارکت بخش خصوصی عمان در رویدادهای گردشگری ایران

السید إبراهیم بن سعید البوسعیدی با بیان این که وزارت متبوعش علاقه‌مند است همکاری‌ها را از مرحله تفاهم‌نامه عبور داده و به پروژه‌های اجرایی تبدیل نماید، گفت: حفظ میراث فرهنگی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت عمان است که در این زمینه بسیاری از این سیاست‌ها در دوران سلطنت فقید سلطان قابوس پایه‌گذاری شده است. در شرایط فعللی و با استناد به علاقه‌مندی مسئولین عالی جمهوری اسلامی عمان تلاش خواهد کرد با وجود توسعه اقتصادی، اصالت فرهنگی خود را در سایه همکاری‌های دوسویه توسعه و حفظ کند.

وی با اشاره به سیاست‌های سلطنت عمان در حفظ هویت ملی خاطر نشان کرد: اهمیت حفظ میراث پیشینیان در عمان از اهمیت قابل اعتنایی برخوردار است و معماری سنتی عمان، لباس ملی ساکنان این جغرافیا، آیین‌های بومی، هنرهای سنتی و به طور کلی میراث ناملموس بخش جدایی‌ناپذیر از هویت مردمان عمان محسوب می‌شوند.

السید إبراهیم با اشاره به ساختار وزارتخانه میراث و گردشگری عمان گفت: ایبن مجموعه شامل دو بخش اصلی میراث فرهنگی و بخش گردشگری است که در هر دو سمت از گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنیم و برای استفاده از تجربیات ارزشمند ایران در حوزه‌های مختلف به ویژه مرمت آثار تاریخی آماده عقد هر تفاهم‌نامه همکاری هستیم.

وی یادآور شد: مشارکت عمان در نمایشگاه‌های خارجی معمولاً با همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود و وزارتخانه از حضور فعال شرکت‌ها و فعالان گردشگری حمایت می‌کند که ارایه اطلاعات نمایشگاه‌های آینده ایران برای بررسی و برنامه‌ریزی می‌تواند باب جدید همکاری را باز کند.

وزیر گردشگری کشور عمان با اشاره به فعالیت گسترده هیأت‌های باستان‌شناسی خارجی در این کشور اظهار کرد: سالانه ده‌ها هیأت علمی از دانشگاه‌های معتبر جهان در پروژه‌های باستان‌شناسی این کشور مشارکت دارند که با عنایت به تجارب خبرگان مطرح ایرانی در حوزه‌های باستان‌شناسی، کاوش‌های مشترک، مرمت و مستندسازی میراث فرهنگی می‌توان اقدامات مشترکی داشت.