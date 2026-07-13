نقش راهبردی ICT در پایداری کسبوکار و تحول دیجیتال پتروشیمی تبریز/ گفتگو با مهندس برادران، رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پتروشیمی تبریز
رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت پتروشیمی تبریز با تشریح مأموریتها، دستاوردها و برنامههای راهبردی این واحد، از نقش کلیدی ICT در تضمین پایداری کسبوکار، توسعه زیرساختهای دیجیتال و پیشبرد تحول دیجیتال شرکت خبر داد و گفت: ارتقای تابآوری زیرساختها، هوشمندسازی فرآیندها، تقویت امنیت سایبری و بهرهگیری از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی، از مهمترین محورهای توسعه این حوزه در پتروشیمی تبریز به شمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی تبریز، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) امروز به یکی از ارکان اصلی پایداری، بهرهوری و توسعه سازمانها تبدیل شده است. در همین راستا و بمناسبت گرامیداشت روز فناوری اطلاعات روابط عمومی پتروشیمی تبریز گفتوگویی با مهندس برادران، رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت، انجام داده است که در ادامه میخوانید.
- فناوری اطلاعات و ارتباطات امروز به یکی از ارکان اصلی پایداری و توسعه سازمانها تبدیل شده است. لطفاً در ابتدای گفتوگو، درباره مأموریت و جایگاه واحد ICT در پتروشیمی تبریز توضیح بفرمایید.
بدون تردید، ICT نقشی راهبردی در تحقق اهداف کلان شرکت و تضمین پایداری کسبوکار ایفا میکند. واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات پتروشیمی تبریز با مأموریت ایجاد، نگهداشت، پشتیبانی و توسعه زیرساختهای دیجیتال، بهعنوان یکی از ارکان اصلی تحول دیجیتال در شرکت فعالیت میکند. این واحد با ارائه سرویسهای سیستمی پایدار، اتوماسیون فرآیندهای پیچیده و مدیریت بهینه دادهها، بستر لازم برای تصمیمگیری دقیق و بهموقع را فراهم میسازد.
- ساختار و زیربخشهای واحد ICT چگونه تعریف شده و هر بخش چه نقشی ایفا میکند؟
واحد ICT از چند زیربخش تخصصی تشکیل شده است که هر یک نقش حیاتی در اکوسیستم دیجیتال شرکت دارند.
زیرساخت ارتباطات بهعنوان ستون فقرات ICT، بستر تبادل امن و پایدار اطلاعات میان سیستمها، تجهیزات و کاربران را فراهم میکند و نقش حیاتی در انتقال دادهها و اطلاعات را ایفا میکند.
بخش سختافزار کامپیوتر مسئول نگهداری، تعمیر، پیکربندی، بهینهسازی و توسعه تجهیزات رایانهای است تا عملکرد سیستمها در سطح مطلوب حفظ شود. مراکز داده و سرویسهای شبکه نیز با نصب، توسعه، نگهداری و بهروزرسانی تجهیزات مراکز داده و تجهیزات فعال شبکه، بستر ارائه سرویسهای حیاتی شرکت را فراهم میکنند.
قسمت مراکز داده و سرویسهای شبکه امکان ارتباط و تبادل اطلاعات بین اجرای مختلف سیستمها، تجهیزات و پایگاه دادهها را فراهم میآورد و امکان پرداش و ذخیرهسازی و پشتیبان گیری دادههای عظیم تولید شده را برعهده دارد.
در حوزه نرمافزار، سامانههای نرمافزاری با اتوماسیون فرآیندها، تحلیل دادهها و پشتیبانی از تصمیمسازی مدیریتی، نقش مؤثری در مدیریت اثربخش منابع دارند.
همچنین مرکز خدمات ICT در قالب Help Desk، بهعنوان پل ارتباطی میان کارکنان و این واحد، با شناسایی سریع مشکلات و ارائه پشتیبانی بهموقع، از بروز وقفه در ارائه خدمات جلوگیری میکند.
امنیت نیز بهعنوان لایهای حیاتی، مأمور صیانت از دادهها با حفظ محرمانگی، صحت و دسترسپذیری است. در این زمینه، چارچوبهای بینالمللی نظیر ISO/IEC 27000 ،NIST و CIS مبنای اقدامات امنیتی قرار گرفتهاند.
- مهمترین اقدامات و دستاوردهای واحد ICT در سال ۱۴۰۴ چه بوده است؟
در سال ۱۴۰۴ تمرکز این واحد بر ارتقای پایداری و تابآوری زیرساختها قرار داشت. اجرای پروژههای توسعه و بهبود زیرساخت ارتباطات، گسترش مراکز داده، افزایش دسترسپذیری سرویسهای شبکه، نوسازی تجهیزات سختافزاری و اجرای برنامههای تعمیرات پیشگیرانه از جمله اقدامات انجامشده در این سال بود.
همچنین استقرار ماژولهای جدید در نرمافزارهای موجود، بهرهبرداری از نرمافزارهای تولیدشده توسط تیم برنامهنویسی شرکت، افزایش سطح رضایت کاربران و اجرای پروژههای دفاع لایهبهلایه و امنسازی اضطراری، از دیگر دستاوردهای شاخص سال ۱۴۰۴ به شمار میرود.
- راهبردهای کلان ICT و چشمانداز آینده این حوزه چگونه ترسیم شده است؟
راهبردهای ICT در پتروشیمی تبریز بر پایه یکپارچگی نظام اطلاعاتی، تحقق مطالبات ذینفعان، تداوم کسبوکار، مدیریت داراییها، مدیریت تغییر، مدیریت ریسک و بهبود بهرهوری تدوین شده است.
در این مسیر، فناوریهای نوین همچون تحول دیجیتال، هوشمندسازی و حاکمیت داده از محورهای اصلی برنامهریزی به شمار میروند. هوش مصنوعی نیز بهعنوان پیشران نسل جدید تحول دیجیتال، جایگاهی ویژه در چشم انداز آینده دارد؛ بهگونهای که سیستمهای پیشبین و خودترمیمگر میتوانند در تحلیل دادهها، پیشبینی مبتنی بر داده و تصمیمسازی هوشمند نقشآفرینی کنند.